Бельгия выступила с инициативой введения санкций против Израиля

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в понедельник в центральных СМИ страны сделал заявления о том, что Брюссель обеспокоен обострением конфликта Израиля и «Хамас», сообщает собственный корреспондент Kazinform.

В связи с обострением ситуации на оккупированных территориях, Бельгия сейчас проводит кампанию в Европейском союзе за введение финансовых санкций против Израиля, отметил А.Кроо.

— Эти санкции примут форму запрета на израильскую продукцию, поступающую с оккупированных территорий, — сообщил бельгийский премьер.

Он уточнил, что продукция, которая поступает с оккупированных территорий — в основном сельскохозяйственная продукция, в том числе оливки, финики.

— Бельгия связалась с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. И попросила его оценить соглашение об ассоциации с Израилем, которое регулирует торговлю между Европой и Израилем, поскольку в нем есть положения, касающиеся уважения прав человека, — объяснил бельгийский премьер.

Тем не менее, для Бельгии введение эмбарго против Израиля само по себе будет малоэффективным. В связи с чем страна ищет другие европейские страны, которые последуют этому подходу.

— Цель состоит в том, чтобы как можно больше европейских стран вместе заявили, что существует блокировка продуктов, поступающих оттуда. Бельгия, которая до конца июня этого года председательствует в Европейском союзе, хочет показать путь вперед. Бельгия делала это в прошлом. Мы были одной из первых стран, заявивших, например, что жестокие поселенцы больше не имеют доступа в нашу страну. Мы были первой страной, принявшей это решение. Мы видим, что сегодня, например, Соединенные Штаты находятся в процессе принятия сопоставимых мер. В идеале эмбарго должно быть европейским. Если это невозможно на европейском уровне, мы можем сделать это с группой стран, — сказал премьер-министр Бельгии.

Бельгия выступает за введение санкций против продукции с оккупированных территорий с конкретной целью.