    17:05, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Беларусь легализовала криптобанки: первый может появиться через полгода

    Александр Лукашенко 16 января подписал Указ, предусматривающий создание условий для криптобанков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси. 

    Фото: klichew.by

    Документ направлен на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий и предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков.

    Согласно Указу криптобанком признается акционерное общество, которому предоставлено право совмещать деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) с совершением банковских, платежных и иных связанных с ними финансовых операций. Криптобанки будут подчиняться Национальному банку. 

    Ели ранее классические банки работали только с фиатными деньгами, а криптобиржи — исключительно с криптовалютами. Новый институт криптобанка позволит объединить эти функции.

    — И что еще важно — мы не будем рассматривать в рамках криптобанка криптовалюту как какой-то отдельный инструмент. Это будет полноценная валюта, которой он сможет оперировать на своем балансе наравне с обычными фиатными деньгами. То есть граждане смогут выпускать карты, которые будут привязаны исключительно к криптосчету. Предприятие сможет держать остатки средств на счете, структурой которого будет непосредственно криптовалюта. Вот такая новация, — заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров. 

    По словам Егорова, помимо уже доступных инструментов криптобирж, будет расширен перечень операций, которые сможет проводить криптобанк. В частности, речь идет о таких услугах, как кредитование под залог криптовалюты.

    Как сообщает БЕЛТА, первый криптобанк в Беларуси может появиться через полгода.  

    Ранее Туркменистан легализовал майнинг и деятельность криптобирж. 



    Жулдыз Атагельдиева
