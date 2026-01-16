Беларусь легализовала криптобанки: первый может появиться через полгода

Документ направлен на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий и предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков.

Согласно Указу криптобанком признается акционерное общество, которому предоставлено право совмещать деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) с совершением банковских, платежных и иных связанных с ними финансовых операций. Криптобанки будут подчиняться Национальному банку.

Ели ранее классические банки работали только с фиатными деньгами, а криптобиржи — исключительно с криптовалютами. Новый институт криптобанка позволит объединить эти функции.

— И что еще важно — мы не будем рассматривать в рамках криптобанка криптовалюту как какой-то отдельный инструмент. Это будет полноценная валюта, которой он сможет оперировать на своем балансе наравне с обычными фиатными деньгами. То есть граждане смогут выпускать карты, которые будут привязаны исключительно к криптосчету. Предприятие сможет держать остатки средств на счете, структурой которого будет непосредственно криптовалюта. Вот такая новация, — заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров.

По словам Егорова, помимо уже доступных инструментов криптобирж, будет расширен перечень операций, которые сможет проводить криптобанк. В частности, речь идет о таких услугах, как кредитование под залог криптовалюты.

Как сообщает БЕЛТА, первый криптобанк в Беларуси может появиться через полгода.

Ранее Туркменистан легализовал майнинг и деятельность криптобирж.





