Туркменистан легализовал майнинг и деятельность криптобирж

Закон определяет виртуальные активы как объект гражданских прав, но не признает их платежным средством или валютой. Майнинг смогут осуществлять индивидуальные предприниматели и компании при обязательной регистрации в Центральном банке и соблюдении требований безопасности, тем самым скрытый майнинг будет запрещен.

Криптобиржи и другие поставщики услуг виртуальных активов будут работать по лицензии Центробанка, а открытие кошельков станет возможным только после полной идентификации клиентов.

Документ вводит ограничения на использование в названиях криптопроектов слов «Туркменистан», «государственный», «национальный» и устанавливает строгие правила рекламы. Она должна содержать предупреждение о рисках и не может представлять операции с криптовалютами как гарантированный или легкий доход.

Государство также заявляет, что не несет ответственности за возможную утрату или обесценивание цифровых активов.

По мнению экспертов, новый закон становится частью курса Туркменистана на развитие цифровой экономики и создание контролируемой правовой среды для использования технологий виртуальных активов.

В середине ноября международная группа компаний INTEGRA CITY представила свои цифровые решения для «умных» и устойчивых городов на международной выставке Turkmentel 2025 в Ашхабаде.

Ранее Президент Казахстана подписал закон о ратификации соглашения с Туркменистаном по защите инвестиций.



