Бектенов поручил обеспечить полную готовность сборных Казахстана к Олимпиаде

По словам Бектенова, Олимпийские игры играют ключевую роль в укреплении международного имиджа Казахстана, спортсмены выходят на главные мировые спортивные арены, представляя не только себя и своих наставников, но и всю республику.

— Глава государства всегда подчеркивает приоритетность массового и профессионального спорта. Поэтому в Казахстане принимаются комплексные меры по развитию спорта и создаются условия для качественной подготовки спортсменов. За 2023–2025 годы на эти цели из бюджета было выделено более 360 млрд тенге. Для развития зимних видов спорта наша страна обладает необходимой базовой инфраструктурой и благоприятными климатическими условиями. Ключевую роль в развитии спорта и всесторонней подготовке спортсменов играют профильные спортивные федерации, — добавил он.

Бектенов отметил, что именно на уровне федераций формируются национальные команды, тренерские штабы и спортивный резерв, а также определяется долгосрочная стратегия развития конкретных видов спорта. Значимым результатом работы стала успешное выступление казахстанских спортсменов на юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвоне.

— Этот успех необходимо усилить и приумножить на предстоящих зимних Олимпийских играх в Италии. В целом мы уверены, что целеустремленность, дисциплина и командное единство наших спортсменов станут залогом достойного выступления. Пожелаем им честной борьбы, уверенности в своих силах и высоких результатов! Президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин своим личным примером мотивирует наших спортсменов показать уверенность в собственных силах и нацеленность на максимальный результат. Вся страна гордится и болеет за каждого из наших спортсменов, — подчеркнул Премьер-министр.

Бектенов поручил в кратчайшие сроки завершить все подготовительные мероприятия к Олимпийским и Паралимпийским играм. Министерству туризма и спорта и НОК необходимо обеспечить полную готовность сборной без бюрократических задержек, с урегулированием вопросов состава команд, логистики, экипировки и медсопровождения.

Отдельно поставлена задача обеспечить эффективность и прозрачность использования бюджетных средств, привлекать внебюджетное финансирование, усилить подготовку паралимпийской сборной и организовать качественное информационное сопровождение и телетрансляции игр. По итогам соревнований будет представлен детальный анализ результатов.

На Зимних Олимпийских играх 2026 года Казахстан, по предварительным данным, представят около 35 спортсменов. Эскизы формы сборной Казахстана на Олимпиаду-2026 в Милане можно посмотреть здесь.