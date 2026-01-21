Бектенов: Поручения Президента интегрированы в единую стратегию масштабной модернизации страны

— Главой государства поддержано решение Правительства по передаче Фонда социального медицинского страхования в ведение Министерства финансов. Соответствующие проверки уже начаты. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Информационная система Фонда медстрахования до 1 июля текущего года должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и эффективность использования средств, — подчеркнул Премьер-министр.

Он также отметил, что реализация всех поручений Президента встроена в единую стратегию масштабной модернизации страны и зависит от слаженной работы всех структур.

— Все поручения Главы государства встроены в единую долгосрочную стратегию масштабной модернизации страны. Их реализация зависит от четкой и слаженной работы всех структур. Каждый руководитель несет персональную ответственность. Контроль за исполнением поручений Президента оставляю за собой, — добавил Олжас Бектенов.

Накануне в Кызылорде прошел V Национальный курултай, где эксперты и общественные деятели обсудили ключевые направления развития Казахстана.