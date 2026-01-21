РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:32, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Бектенов: Поручения Президента интегрированы в единую стратегию масштабной модернизации страны

    На заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что Президент поддержал решение о передаче Фонда социального медицинского страхования в ведение Министерства финансов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    заседание Правительства
    Фото: primeminister.kz

    — Главой государства поддержано решение Правительства по передаче Фонда социального медицинского страхования в ведение Министерства финансов. Соответствующие проверки уже начаты. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Информационная система Фонда медстрахования до 1 июля текущего года должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и эффективность использования средств, — подчеркнул Премьер-министр.

    Он также отметил, что реализация всех поручений Президента встроена в единую стратегию масштабной модернизации страны и зависит от слаженной работы всех структур.

    — Все поручения Главы государства встроены в единую долгосрочную стратегию масштабной модернизации страны. Их реализация зависит от четкой и слаженной работы всех структур. Каждый руководитель несет персональную ответственность. Контроль за исполнением поручений Президента оставляю за собой, — добавил Олжас Бектенов.

    Накануне в Кызылорде прошел V Национальный курултай, где эксперты и общественные деятели обсудили ключевые направления развития Казахстана.

    Адиль Саптаев
