    10:45, 13 Ноябрь 2025

    Beeline Казахстан объединяет усилия с Tencent Cloud для запуска новых игр в приложении Janymda

    Компания Beeline Казахстан объявила о стратегическом партнерстве с Tencent Cloud, облачным подразделением глобального технологического лидера Tencent, для масштабирования своего супераппа Janymda с использованием решений Tencent Cloud Super App as a Service (TCSAS), передает агентство Kazinform.

    Beeline Казахстан объединяет усилия с Tencent Cloud для запуска новых игр в приложении Janymda
    Фото: Beeline Казахстан

    Beeline Казахстан стал первым телеком-оператором в Центральной Азии, внедрившим TCSAS, тем самым привнеся в регион проверенную цифровую экосистему Tencent Cloud и укрепив свою позицию ведущей платформы цифровых сервисов Казахстана.

    Вместе с TCSAS Beeline запустит более 200 мобильных игр для развлечения и досуга пользователей в супераппе Janymda. Игры будут доступны эксклюзивно в Janymda, первые релизы появятся уже в следующем месяце, а к концу года их число увеличится до 50.

    Максим Цвыков, директор Макро-бизнеса «Цифровые платформы и развлечения» Beeline Казахстан, отметил:

    — Janymda — это больше, чем приложение. Это пространство, где технологии и эмоции встречаются, а пользователи находят для себя не только развлечения, но и смысл. Вместе с Tencent Cloud мы создаем контент, который вдохновляет, объединяет и наполняет цифровую жизнь людей новым содержанием. 

    Пашу Йонг, старший вице-президент Tencent Cloud International, добавил:

    — Мы рады сотрудничеству с Beeline Казахстан и представить решение Tencent Cloud Super App as a Service в Центральной Азии. Эта платформа предоставляет Beeline надежную и масштабируемую технологическую основу для быстрого развития супераппа Janymda, обогащая его увлекательными играми и цифровыми возможностями. Вместе мы повышаем качество цифрового опыта казахстанских пользователей, раскрывая потенциал инноваций облачных технологий.

    Janymda уже предлагает широкий выбор игр, созданных Beeline и ее партнерами — от аркад и головоломок до казуальных симуляторов. Помимо развлечений, пользователи могут зарабатывать бонусный мобильный интернет, участвуя в игровом процессе.

    В ближайшие месяцы Beeline планирует дальнейшее развитие экосистемы — запуск новых форматов контента и интеграцию дополнительных партнерских сервисов.

    Суперапп доступен не только абонентам Beeline, но и пользователям других операторов связи.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
