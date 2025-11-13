Beeline Казахстан объединяет усилия с Tencent Cloud для запуска новых игр в приложении Janymda

Beeline Казахстан стал первым телеком-оператором в Центральной Азии, внедрившим TCSAS, тем самым привнеся в регион проверенную цифровую экосистему Tencent Cloud и укрепив свою позицию ведущей платформы цифровых сервисов Казахстана.

Вместе с TCSAS Beeline запустит более 200 мобильных игр для развлечения и досуга пользователей в супераппе Janymda. Игры будут доступны эксклюзивно в Janymda, первые релизы появятся уже в следующем месяце, а к концу года их число увеличится до 50.

Максим Цвыков, директор Макро-бизнеса «Цифровые платформы и развлечения» Beeline Казахстан, отметил:

— Janymda — это больше, чем приложение. Это пространство, где технологии и эмоции встречаются, а пользователи находят для себя не только развлечения, но и смысл. Вместе с Tencent Cloud мы создаем контент, который вдохновляет, объединяет и наполняет цифровую жизнь людей новым содержанием.

Пашу Йонг, старший вице-президент Tencent Cloud International, добавил:

— Мы рады сотрудничеству с Beeline Казахстан и представить решение Tencent Cloud Super App as a Service в Центральной Азии. Эта платформа предоставляет Beeline надежную и масштабируемую технологическую основу для быстрого развития супераппа Janymda, обогащая его увлекательными играми и цифровыми возможностями. Вместе мы повышаем качество цифрового опыта казахстанских пользователей, раскрывая потенциал инноваций облачных технологий.

Janymda уже предлагает широкий выбор игр, созданных Beeline и ее партнерами — от аркад и головоломок до казуальных симуляторов. Помимо развлечений, пользователи могут зарабатывать бонусный мобильный интернет, участвуя в игровом процессе.

В ближайшие месяцы Beeline планирует дальнейшее развитие экосистемы — запуск новых форматов контента и интеграцию дополнительных партнерских сервисов.

Суперапп доступен не только абонентам Beeline, но и пользователям других операторов связи.