База данных 16 млн казахстанцев могла попасть к коллекторам через Даркнет

База данных с персональными данными около 16 млн казахстанцев, обнаруженная у сотрудников коллекторского агентства в области Жетысу, могла попасть к ним через теневой сегмент интернета — Даркнет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такую версию озвучил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По словам вице-министра, обнаруженная база могла формироваться на протяжении многих лет.

— Я хочу предположить, что эти 16 миллионов записей аккумулировались годами, возможно, даже десятилетиями. Скорее всего, существует единая база, которая продается в Даркнет, и они могли получить информацию оттуда. Но это только предположение, — сказал Досжан Мусалиев.

Он подчеркнул, что речь идет лишь о версии, которая не подтверждена результатами расследования.

Напомним, в июне текущего года в области Жетысу правоохранительные органы изъяли у сотрудников коллекторского агентства базу данных почти с 16 миллионами записей о гражданах Казахстана. В ней содержались ИИН, номера телефонов и адреса жителей.

По факту незаконного хранения и использования персональных данных расследование проводят органы внутренних дел, прокуратура и Комитет национальной безопасности.

Ранее в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития сообщали, что утечка персональных данных, ставшая известной летом 2025 года, вероятнее всего, произошла не в результате взлома государственных информационных систем, а вследствие неправомерного использования законного доступа к базам данных. По итогам проверки было установлено, что основная часть сведений была скомпрометирована еще в 2022 году. Позднее в Казахстане возбудили уголовное дело по факту незаконного сбора и продажи персональных данных граждан.

Ранее председатель общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай заявил, что в новой Конституции придается особое значение защите прав граждан в цифровом пространстве.