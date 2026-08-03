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    Бассейн, водяной туман и мороженое: как охлаждают животных в зоопарке Алматы

    В Алматинском зоопарке рассказали, как помогают животным переносить летний зной, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как охлаждают животных в зоопарке Алматы
    Кадр из видео

    Для каждого вида предусмотрены свои способы охлаждения – от бассейнов и грязевых ванн до водяного тумана и фруктового мороженого.

    – Жара продолжается, и мы делаем всё возможное, чтобы наши животные переносили её как можно комфортнее. У каждого обитателя зоопарка свои способы спасения от летнего зноя, – сообщили в зоопарке.

    Белая медведица Пурга, бегемоты, тапиры и тигры спасаются от жары в бассейнах, где могут проводить по несколько часов.

    Как охлаждают животных в зоопарке Алматы
    Кадр из видео

    Носороги предпочитают грязевые ванны, которые не только охлаждают, но и защищают кожу от солнечных лучей и насекомых.

    А слоны с удовольствием принимают пылевые ванны – это их естественный способ сохранить прохладу.

    Для верблюдов, лам, лошадей, яков, бизонов, а также больших и малых кошек создан освежающий водяной туман, который помогает легче переносить высокие температуры.

    фруктовое мороженое в зоопарке
    Кадр из видео

    Кроме того, некоторые животные получают особое летнее угощение – фруктовое мороженое из абрикосов, яблок, черешни и малины. Больше всего его любят шимпанзе Паша и Лола.

    Шимпанзе
    Кадр из видео

    В зоопарке приглашают жителей и гостей города понаблюдать за тем, как его обитатели проводят жаркие летние дни.

    Отметим, по данным синоптиков, 3 августа днем на севере, в Алматы, в Конаеве и Алматинской области ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

    Напомним, пестрые попугаи-розеллы впервые за годы дали потомство в Алматинском зоопарке.

    Зоопарк Климат Видео Животные Алматы Жара
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор