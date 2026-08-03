Бассейн, водяной туман и мороженое: как охлаждают животных в зоопарке Алматы
В Алматинском зоопарке рассказали, как помогают животным переносить летний зной, передает корреспондент агентства Kazinform.
Для каждого вида предусмотрены свои способы охлаждения – от бассейнов и грязевых ванн до водяного тумана и фруктового мороженого.
– Жара продолжается, и мы делаем всё возможное, чтобы наши животные переносили её как можно комфортнее. У каждого обитателя зоопарка свои способы спасения от летнего зноя, – сообщили в зоопарке.
Белая медведица Пурга, бегемоты, тапиры и тигры спасаются от жары в бассейнах, где могут проводить по несколько часов.
Носороги предпочитают грязевые ванны, которые не только охлаждают, но и защищают кожу от солнечных лучей и насекомых.
А слоны с удовольствием принимают пылевые ванны – это их естественный способ сохранить прохладу.
Для верблюдов, лам, лошадей, яков, бизонов, а также больших и малых кошек создан освежающий водяной туман, который помогает легче переносить высокие температуры.
Кроме того, некоторые животные получают особое летнее угощение – фруктовое мороженое из абрикосов, яблок, черешни и малины. Больше всего его любят шимпанзе Паша и Лола.
В зоопарке приглашают жителей и гостей города понаблюдать за тем, как его обитатели проводят жаркие летние дни.
Отметим, по данным синоптиков, 3 августа днем на севере, в Алматы, в Конаеве и Алматинской области ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Напомним, пестрые попугаи-розеллы впервые за годы дали потомство в Алматинском зоопарке.