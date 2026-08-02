Грозы, шквалы, пыльные бури и жара до +42 °C: штормовые предупреждения объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана на 3 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке, в центре области дождь, гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На востоке, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области высокая пожарная опасность. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются временами дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на севере, юге, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы: 03 августа вечером ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы): 03 августа днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Днем на севере, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. В Конаеве днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.

Днем на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер восточный, юго-восточный утром и днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-западный днем на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетісу ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 37-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза , днем на востоке области дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде ночью ожидаются дождь, гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, гроза, днем град.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере области порывы 15-18 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем на востоке области порывы 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на юге, востоке области град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Шымкент: 03 августа сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке области Ұлытау ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер западный, юго-западный днем порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.