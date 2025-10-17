РУ
    23:15, 16 Октябрь 2025 | GMT +5

    «Барыс» выиграл впервые в октябре, сотворив сенсацию

    В Астане состоялся очередной матч столичного «Барыса» в рамках КХЛ, передает Kazinform.

    «Барыс» выиграл впервые в октябре, сотворив сенсацию
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    На своем льду астанчане принимали одного из фаворитов турнира — омский «Авангард».

    Уже к шестой минуте хозяева повели со счетом 2:0, отметились Уолш и Морелли, но до перерыва гости отыграли одну шайбу усилиями Прохоркина.

    Барыс - Авангард
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В середине второй двадцатиминутки омичи восстановили паритет, шайбу в актив записал Шарипзянов. Но в третьем периоде хозяева снова завладели инициативой и до конца встречи отметились еще четыре раза. Голы забивали Веччиони, Бекетаев, Логвин и Кайыржан.

    Барыс - Авангард
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Таким образом, «Барыс» прервал серию из шести поражений, разгромив «Авангард» 6:2.

    Предыдущие победы «Барыс» одерживал лишь в сентябре.

