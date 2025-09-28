«Барыс» разгромил «Сибирь» в матче КХЛ

Михаил Кравец выставил следующий состав: Шутов (Шил) — Маккошен-Данияр, Савицкий-Омирбеков-Симонов; Масси-Уолш, Галимов-Морелли-Веккьоне; Бекетаев-Бреус, Ляпунов-Шайхмедденов-Кайыржан; Королев, Волков-Логвин-Колесников.

На шестой минуте поединка хозяева пропустили дважды, но еще в первом периоде Семен Симонов одну шайбу отыграл. Во втором Дмитрий Бреус выровнял положение, однако следом россияне забросили еще две и Андрея Шутова сменил Адам Шил, Джейк Масси и оформивший дубль Симонов установили 4:4 на табло к третьему периоду. Заключительная двадцатиминутка помогла астанчанам вырвать победу благодаря шайбе Иэна Маккошена, итог подвел Мэйсон Морелли — 6:4.

29 сентября «Барыс» дома примет владивостокский «Адмирал».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Сибирь» (Новосибирск, Россия) 6:4 (1:2, 3:2, 2:0)

Шайбы:

0:1 — 05:04 Калиниченко (Неколенко, Гордеев). В равенстве

0:2 — 05:38 Уилсон. В равенстве

1:2 — 08:12 Симонов (Савицкий, Масси). В равенстве

2:2 — 22:40 Бреус. В равенстве

2:3 — 23:37 Сошников (Ткачёв). В равенстве

2:4 — 27:28 Кара (Першаков, Приски). В равенстве

3:4 — 30:56 Масси (Волков, Логвин). В равенстве

4:4 — 37:46 Симонов (Уолш, Бекетаев). В равенстве

5:4 — 48:10 Маккошен. В равенстве

6:4 — 59:40 Морелли (Масси, Галимов). В большинстве, в пустые ворота

Вратари: Шутов 00:00-27:28, Шил 27:28-60:00 — Доминг

Штраф: 6:6 (0:2, 2:0, 4:4).

