РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:15, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    «Барыс» разгромил «Сибирь» в матче КХЛ

    Астанинский «Барыс» сыграл с новосибирской «Сибирью» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    п
    Фото: barys_official / instagram

    Михаил Кравец выставил следующий состав: Шутов (Шил) — Маккошен-Данияр, Савицкий-Омирбеков-Симонов; Масси-Уолш, Галимов-Морелли-Веккьоне; Бекетаев-Бреус, Ляпунов-Шайхмедденов-Кайыржан; Королев, Волков-Логвин-Колесников.

    На шестой минуте поединка хозяева пропустили дважды, но еще в первом периоде Семен Симонов одну шайбу отыграл. Во втором Дмитрий Бреус выровнял положение, однако следом россияне забросили еще две и Андрея Шутова сменил Адам Шил, Джейк Масси и оформивший дубль Симонов установили 4:4 на табло к третьему периоду. Заключительная двадцатиминутка помогла астанчанам вырвать победу благодаря шайбе Иэна Маккошена, итог подвел Мэйсон Морелли — 6:4.

    29 сентября «Барыс» дома примет владивостокский «Адмирал».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Сибирь» (Новосибирск, Россия) 6:4 (1:2, 3:2, 2:0)

    Шайбы:
    0:1 — 05:04 Калиниченко (Неколенко, Гордеев). В равенстве
    0:2 — 05:38 Уилсон. В равенстве
    1:2 — 08:12 Симонов (Савицкий, Масси). В равенстве
    2:2 — 22:40 Бреус. В равенстве
    2:3 — 23:37 Сошников (Ткачёв). В равенстве
    2:4 — 27:28 Кара (Першаков, Приски). В равенстве
    3:4 — 30:56 Масси (Волков, Логвин). В равенстве
    4:4 — 37:46 Симонов (Уолш, Бекетаев). В равенстве
    5:4 — 48:10 Маккошен. В равенстве
    6:4 — 59:40 Морелли (Масси, Галимов). В большинстве, в пустые ворота

    Вратари: Шутов 00:00-27:28, Шил 27:28-60:00 — Доминг
    Штраф: 6:6 (0:2, 2:0, 4:4).

    Ранее «Барыс» сенсационно выиграл «Динамо» в матче КХЛ.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Барыс КХЛ
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают