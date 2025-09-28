«Барыс» разгромил «Сибирь» в матче КХЛ
Астанинский «Барыс» сыграл с новосибирской «Сибирью» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Михаил Кравец выставил следующий состав: Шутов (Шил) — Маккошен-Данияр, Савицкий-Омирбеков-Симонов; Масси-Уолш, Галимов-Морелли-Веккьоне; Бекетаев-Бреус, Ляпунов-Шайхмедденов-Кайыржан; Королев, Волков-Логвин-Колесников.
На шестой минуте поединка хозяева пропустили дважды, но еще в первом периоде Семен Симонов одну шайбу отыграл. Во втором Дмитрий Бреус выровнял положение, однако следом россияне забросили еще две и Андрея Шутова сменил Адам Шил, Джейк Масси и оформивший дубль Симонов установили 4:4 на табло к третьему периоду. Заключительная двадцатиминутка помогла астанчанам вырвать победу благодаря шайбе Иэна Маккошена, итог подвел Мэйсон Морелли — 6:4.
29 сентября «Барыс» дома примет владивостокский «Адмирал».
«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Сибирь» (Новосибирск, Россия) 6:4 (1:2, 3:2, 2:0)
Шайбы:
0:1 — 05:04 Калиниченко (Неколенко, Гордеев). В равенстве
0:2 — 05:38 Уилсон. В равенстве
1:2 — 08:12 Симонов (Савицкий, Масси). В равенстве
2:2 — 22:40 Бреус. В равенстве
2:3 — 23:37 Сошников (Ткачёв). В равенстве
2:4 — 27:28 Кара (Першаков, Приски). В равенстве
3:4 — 30:56 Масси (Волков, Логвин). В равенстве
4:4 — 37:46 Симонов (Уолш, Бекетаев). В равенстве
5:4 — 48:10 Маккошен. В равенстве
6:4 — 59:40 Морелли (Масси, Галимов). В большинстве, в пустые ворота
Вратари: Шутов 00:00-27:28, Шил 27:28-60:00 — Доминг
Штраф: 6:6 (0:2, 2:0, 4:4).
Ранее «Барыс» сенсационно выиграл «Динамо» в матче КХЛ.