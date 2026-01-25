«Барыс» уступил «Нефтехимику» в выездном матче КХЛ

«Барыс» активно начал встречу, однако затем хозяева дважды подряд получили численное преимущество. Одно из них стало результативным: на 13-й минуте Лука Профака точным броском с близкой дистанции открыл счёт, не оставив шансов вратарю Адаму Шилу.

Во втором периоде команды больше сосредоточились на силовой борьбе — отрезок запомнился несколькими потасовками, но без заброшенных шайб.

Самые насыщенные события развернулись в заключительной трети. В начале периода «Нефтехимик», играя в меньшинстве, заработал штрафной бросок, который реализовал Андрей Белозёров. В середине отрезка Семён Симонов прервал безголевую серию «Барыса».

В концовке матча гости сняли вратаря и пропустили шайбу в пустые ворота — отличился Булат Шафигуллин. Тем не менее астанчане продолжили борьбу: за 24 секунды до сирены Макс Уиллман сократил отставание до минимума, реализовав большинство в формате «6 на 4». В самой концовке «Барыс» забросил еще одну шайбу, однако взятие ворот не было засчитано — Майкл Веккьоне сыграл ногой.

Следующий матч подопечные Михаила Кравца проведут 28 января дома против «Адмирала».

«Нефтехимик» — «Барыс» — 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Шайбы:

1:0 — 12:58 Профака (Хоружев, Дергачев), ГБ.

2:0 — 41:31 Белозеров, ШБ.

2:1 — 51:37 Симонов (Уолш, Масси).

3:1 — 58:07 Шафигуллин (Дергачев), ПВ.

3:2 — 59:36 Уиллман, ГБ.



Ранее мы сообщали, что казахстанский хоккейный клуб стал серебряным призером Континентального кубка.