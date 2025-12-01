«Барыс» сыграет с «Сибирью» в гостях в КХЛ: где смотреть трансляцию

Это будет 69-я очная встреча команды за всю историю их выступления в КХЛ. Из них 28 матчей выиграл «Барыс», остальные — «Сибирь».

В трёх из пяти последних встреч казахстанский клуб уступил новосибирской команде. В текущей турнирной таблице КХЛ «Барыс» занимает 19-е место с 27 очками, а «Сибирь» — 22-е с 21 очком.

Болельщики из Казахстана смогут посмотреть прямую трансляцию матча «Сибирь» — «Барыс» в 17:30 по казахстанскому времени на телеканале «Qazsport».

Напомним, что матч между «Барысом» и «Сибирью», который прошел 14 октября в Астане, завершился победой новосибирской команды в овертайме со счетом 4:3.

Добавим, что часть игроков «Барыса» в ноябре стали чемпионами Азии по хоккею в составе сборной Казахстана, турнир прошел в Китае.