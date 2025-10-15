«Барыс» проиграл «Сибири» в овертайме на своем льду

14 октября клуб из Астаны принимал на домашней арене «Сибирь» из Новосибирска.

Фото: Kazinform

В первом тайме «Барыс» повел со счетом 2:0, отличились Самат Данияр и Тайс Томпсон. Во втором периоде «Сибирь» забила три безответные шайбы. Третий период остался за «Барысом» — одну шайбу провел Райли Уолш.

Фото: Kazinform

В овертайме «Сибирь» дожала противника и забила гол, принесшей ей победу — 4:3.

Фото: Kazinform

После матча «Барыс» идет седьмым на «Востоке», для него это шестое поражение подряд.

Ранее, 27 сентября, «Барыс» разгромил «Сибирь» в матче КХЛ.