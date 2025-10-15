РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:57, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    «Барыс» проиграл «Сибири» в овертайме на своем льду

    В Астане состоялся очередной матч столичного клуба «Барыс» в рамках Континентальной хоккейной лиги, передает Kazinform.

    «Барыс» проиграл «Сибири» в овертайме на своем льду
    Фото: Kazinform

    14 октября клуб из Астаны принимал на домашней арене «Сибирь» из Новосибирска.

    «Барыс» проиграл «Сибири» в овертайме на своем льду
    Фото: Kazinform

    В первом тайме «Барыс» повел со счетом 2:0, отличились Самат Данияр и Тайс Томпсон. Во втором периоде «Сибирь» забила три безответные шайбы. Третий период остался за «Барысом» — одну шайбу провел Райли Уолш.

    «Барыс» проиграл «Сибири» в овертайме на своем льду
    Фото: Kazinform

    В овертайме «Сибирь» дожала противника и забила гол, принесшей ей победу — 4:3.

    «Барыс» проиграл «Сибири» в овертайме на своем льду
    Фото: Kazinform

    После матча «Барыс» идет седьмым на «Востоке», для него это шестое поражение подряд.

    Ранее, 27 сентября, «Барыс» разгромил «Сибирь» в матче КХЛ.

    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают