Банный комплекс горел в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане в одном из банных комплексов произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС Алматинской области заявили, что 5 октября в 08:10 часов на пульт дежурной связи поступило сообщение о том, что на улице Балпык би, г.Талдыкорган произошло загорание кровли банного комплекса «Березка».

«По прибытию на место первых противопожарных подразделений было установлено, что горит кровля деревянной бани-сруба 2014 года постройки, размером 11х20, кровля которой сделана из металлошифера по деревянной обрешетке. Общая площадь составляет - 220 квадратных метров. Пожар локализован в 08:46, ликвидирован в 09:00 часов на площади 150 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям сотрудников противопожарной службы не допущено распространение огня на весь банный комплекс. Предварительной причиной пожара послужило короткое замыкания электропроводов. Жертв и потерпевших нет», - уточнили в ДЧС.

В ликвидации пожара задействованы 29 сотрудников и 7 единиц техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников и 2 единицы техники городского Управления полиции, одна бригада скорой помощи.