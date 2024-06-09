Банный комплекс горел в Алматы

Алматинские пожарные спасли от уничтожения огнем банный комплекс, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города, 9 июня в 07:37 пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу в Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, улица Асемтау, 2.