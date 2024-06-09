11:24, 09 Июнь 2024 | GMT +6
Банный комплекс горел в Алматы
Алматинские пожарные спасли от уничтожения огнем банный комплекс, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города, 9 июня в 07:37 пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу в Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, улица Асемтау, 2.
— Произошло горение парильного помещения корпуса бани на площади 15 квадратных метров на территории банного комплекса. Пожар локализован в 08:10 и ликвидирован в 08:12. Жертв и пострадавших нет», — проинформировали в пресс-службе ДЧС.