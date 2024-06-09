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    11:24, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    Банный комплекс горел в Алматы

    Банный комплекс горел в Алматы
    Фото: МЧС РК

    Алматинские пожарные спасли от уничтожения огнем банный комплекс, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города, 9 июня в 07:37 пожарные расчеты были направлены по повышенному рангу в Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, улица Асемтау, 2.

    — Произошло горение парильного помещения корпуса бани на площади 15 квадратных метров на территории банного комплекса. Пожар локализован в 08:10 и ликвидирован в 08:12. Жертв и пострадавших нет», — проинформировали в пресс-службе ДЧС. 

    Теги:
    ДЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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