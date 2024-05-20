Банкротов стало больше в Алматы

Жители Алматы с начала года на процедуру по внесудебному банкротству подали 1 727 заявлений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Руководитель управления по работе с несостоятельными должниками департамента государственных доходов по Алматы Айдос Будугулов на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что на сегодняшний день с момента действия закона количество поступивших заявлений по городу составляет — 8 100, из них 1 727 с начала этого года.

— Признаны банкротами и завершена процедура по 1 134 гражданам на сумму свыше 6,6 млрд тенге (370 банкротов с начала этого года на сумму 3 млрд тенге). По 5 980 (1 046 с начала года) заявлениям граждане получили уведомление об отказе в применении процедуры. 676 заявлений приняты для дальнейшего проведения финансового мониторинга, — сказал он.

По его словам, в городе наблюдается рост количества банкротств физических лиц с введением данного закона.

Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан» предусматривает регулирование отношений, возникших в связи с неплатежеспособностью граждан РК, имеющих просроченную задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами и по другим видам долгов, и не зарегистрированных в качестве ИП.

Закон был опубликован 1 января 2023 года, а заявления от казахстанцев начали принимать с 3 марта.

О том, как новый закон поможет решить проблемы должников и как подать заявку на объявление банкротства можно почитать здесь.