Банковский кризис в США и риски для мировой экономики

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Банкротство нескольких крупных банков в США подвергли стрессу американскую банковскую систему и напомнили о мировом экономическом кризисе 2008 года. Сохраняются ли риски для американского банковского сектора и следует ли ожидать негативного влияния на мировую экономику изучал собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Банкротство четырех банков

С марта месяца четыре банка США стали банкротами: Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank, совокупные активы которых составляли 532 млрд долларов, что превышало 526 млрд долларов 25-ти банков, обанкротившихся в 2008 году, приведшие к мировому экономическому кризису 2008 года.

Silvergate Bank был первым, кто объявил 8 марта банкротство. Банк специализировался на криптовалютах, стоимость которых в конце 2022 года стала падать, что привело к краху многих криптовалютных бирж, таких как FTX. Опасаясь негативного воздействия на SilvergateBank, вкладчики стали снимать свои депозиты, которые в декабре 2022 года сократились с 9,8 до 3,8 млрд долларов.

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История Silicon Valley Bankдругая, но причины краха те же. Банк был ориентирован на технологическую отрасль и вскоре стал крупнейшим финансовым институтом по депозитам в Силиконовой долине. После того как Центральный банк одобрил очередное повышение процентных ставок в марте т.г. для сдерживания инфляции, клиенты из-за снижения доходности депозитов 9 марта т.г. за один день сняли 42 млрд долларов, что привело 10 марта к банкротству банка.

Ажиотаж вокруг вышеуказанных банков отразился наSignature Bank,который помимо банковских продуктов, специализировался на операциях с коммерческой и жилой недвижимостью, а также инвестициях, включающих финансирование венчурного капитала (рискованные инвестиции, криптовалюты – прим. ред.). Закрытие Silvergate Bank и Silicon Valley Bank привело к панике вкладчиков банка через текстовые сообщения и социальные сети, которые в спешке сняли депозиты на сумму более 10 млрд долларов. В результате 12 марта банк прекратил свою работу.

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После банкротства трех банков в марте т.г. «Fitch Ratings» и «S&P Global Ratings» понизили рейтинг First Republic Bank, сославшись на высокую долю незастрахованных депозитов и наличия других проблем, что отразилось на снижении его акций и оттоку депозитов на сумму 104,5 млрд долларов в первом квартале т.г. 1 мая банк был закрыт Калифорнийским департаментом финансовой защиты.

Профессор экономики Мичиганского университета Бетси Стивенсон отметила, что First Republic Bank не имел «системных проблем», но он потерпел неудачу из-за паники клиентов.

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Что стало причиной банковских потрясений

Несмотря на различные обстоятельства банкротства банков, все они имеют общие черты.

Во-первых, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.

Одним из наиболее важных причин банковских потрясений в США стало стремление Федеральной резервной системы (ФРС выполняет функции центрального банка – прим. ред.) взять под контроль инфляцию, что привело к слишком высокому и быстрому повышению процентных ставок за последний год.

С марта 2022 года ФРС повышала процентные ставки десять раз подряд, что стало самым агрессивным режимом повышения ставок с 1980-х годов. С последним повышением на 0,25%, объявленным 3 мая 2023 года, ФРС повысила ставку до диапазона от 5% до 5,25%.

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Во-вторых , огромные убытки по долгосрочным ценным бумагам.

Долгое время ФРС придерживалась сверхмягкой денежно-кредитной политики, характеризующейся сверхнизкими процентными ставками. В результате банки инвестировали большие суммы денег в долгосрочные облигации казначейства США и ипотечные ценные бумаги с меньшим риском.

Когда в марте 2022 года ФРС начала повышать процентные ставки, низкодоходные долгосрочные облигации и ценные бумаги начали падать в цене, что стало причиной изъятия вкладчиками сбережений для инвестирования их в другие более доходные финансовые инструменты.

Чтобы покрыть клиентам изымаемые суммы депозитов, банки были вынуждены досрочно продавать свои долгосрочные облигации с убытком. Например, Silicon Valley Bank понес убытки в размере 1,8 млрд долларов после продажи ценных бумаг на 21 млрд долларов.

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В-третьих, большой объем незастрахованных депозитов, что привело к оттоку финансов в более крупные банки.

Необходимо отметить, что Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) гарантирует вклады по депозитам в США до 250 тыс. долларов. Но депозиты в обанкротившихся банках превышали данный показатель.

Так, в Silicon Valley Bankв период с 2018 по 2022 год незастрахованные депозиты составляли от 70% до 80% от их общих активов. Аналогичная ситуация была в Signature Bank,где объем незастрахованных депозитов составлял от 63% до 82% от активов банка. Для сравнения, у банков аналогичного размера количество незастрахованных вкладов колеблется в среднем от 31% до 41%. Финансовые средства на незастрахованных депозитах способствовали быстрому финансовому росту банков, но вместе с тем увеличивали риски для финансовых учреждений.

Так,Silicon Valley Bank с декабря 2018 года по декабрь 2022 год увеличил активы более чем втрое с 56 до 209 млрд долларов. Рост Signature Bank за тот же период времени составил более чем вдвое с 47 до 110 млрд долларов.

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В-четвертых, с лабый надзор за банками со стороны Федеральной резервной системы также способствовали банковскому кризису.

Администрация Трампа частично ослабила закон Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите прав потребителей 2010 года, который был принят для обеспечения финансовой стабильности после кризиса 2008 года. В ходе двухпартийного голосования в 2018 году Конгресс США внес поправки в закон Додда-Франка, чтобы значительно сократить количество банков, на которые распространяются строгие нормативные требования в отношении капитала и ликвидности, строгих стресс-тестирований и других стандартов. Поправки подняли порог для повышенных нормативных стандартов с 50 до 250 млрд долларов. Таким образом, Silicon Valley Bank и Signature Bank были освобождены от надзора.

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Если бы эти поправки не были внесены, возможно, недавние банкротства американских банков можно было бы предотвратить или, по крайней мере, разрешить более быстро и безболезненно. В результате ФРС объявило о ряде мер, включая создание Программы срочного финансирования банков, а также гарантии по всем банковским депозитам. Хотя эти меры помогли уменьшить проблему с ликвидностью и потенциальным риском массового изъятия банковских депозитов в краткосрочной перспективе, их недостаточно для устранения основных факторов уязвимости банковского сектора, такие как убытки по существующим активам, рост стоимости финансирования и перемещению депозитов из мелких и средних банков в более крупные.

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Инвесторы перестали доверять банкам

Несмотря на неоднократные заверения финансовых регуляторов США в том, что кризис банковской системы миновал, доверие инвесторов к банкам остается низким. Так, 4 мая т.г. акции двух региональных банков «PacWest Bancorp» и «Western Alliance» упали на 51% и 39% соответственно.

Поскольку ФРС еще не решил приостановить повышение ставок, в ближайшее время региональные банки продолжат сталкиваться с сильным давлением со стороны вкладчиков и инвесторов.

Аналитик центра по политическим исследованиям «Madhyam» Канвалджит Сингх считает, что макросреда для уязвимых малых и средних банков ухудшилась, что делает неясным, когда и как закончится этот кризис. Эксперт полагает, что региональный банковский кризис в США еще не закончился.

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Аналогичные мнения имеют эксперты: Эрика Цзян, Грегор Матвос, Томаш Пискорски и Амит Серу, которые провели исследование на тему: «Ужесточение денежно-кредитной политики и неустойчивость банков США в 2023 году: потери по отношению к рынку и бегство незастрахованных вкладчиков?», согласно которому почти 190 банков США находятся под потенциальным риском краха, если только половина незастрахованных вкладчиков решит вывести свои средства.

Таким образом, многие банковские эксперты связывают банкротство банков с неверными и безответственными управленческими решениями, которые способствовали безудержному росту, слабому контролю над рисками и чрезмерной зависимости от незастрахованных депозитов.

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Эксперты прогнозируют крах еще нескольким американским банкам

Вместе с тем, по прогнозам экспертов, банковский кризис в США далек от завершения, и в ближайшие месяцы могут рухнуть еще несколько банков. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что небольшим банкам, возможно, придется объединить усилия с более крупными финансовыми учреждениями, чтобы избежать банкротства.

Служба «Fitch Ratings» поддержала это мнение отметив, что банки с активами менее 100 млн долларов особенно подвержены риску. Если все инвесторы выведут свои средства сразу, это может привести к их катастрофе.

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Каковы риски для мировой экономики

Вместе с тем, риски возникновения мирового экономического кризиса маловероятны, так как банковские потрясения в США носят локальный характер.

Так, ряд аналитиков сообщают, что текущие проблемы отличаются от финансового кризиса 2008 года, когда безнадежные кредиты на рынке жилья США ударили по банкам по всему миру, что привело к глобальной экономической рецессии.

Профессор финансов Стэнфордской высшей школы бизнеса Джулиан Бегенау отметил, что по сравнению с 2008 годом, крупные банки США стали намного лучше капитализированы, чем раньше.

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Схожие мнения имеют управляющий директор Wedbush Securities Дэвид Чиаверини ипрофессор финансов Стэнфордской высшей школы бизнеса Анат Адмати,отмечая,что ипотечный кризис 2008 года был в основном связан с кредитным риском и плохими ипотечными кредитами. Но, текущий банковский кризис больше связан с повышением процентных ставок. Банки вложили довольно много денег в долгосрочные государственные облигации, которые безопасны и по ним не будет дефолта. Но когда процентные ставки увеличиваются, стоимость таких облигаций снижается, и чем дольше срок погашения, тем больше на облигации влияют изменения процентных ставок.

Резюмируя, можно отметить, что риск катастрофического дефолта, который мог бы спровоцировать обвал глобального рынка в США не наблюдается, и мировая экономика избежала сильного потрясения.