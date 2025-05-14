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    16:05, 14 Май 2025 | GMT +5

    Банки и сотовые операторы могут понести ответственность за действия мошенников

    В МВД в ответ на запрос агентства Kazinform рассказали, какие меры по предотвращению мошенничества, направленные на защиту граждан и финансовой системы, реализуют правоохранительные органы, банки второго уровня и АФМ.

    интернет-мошенники
    Фото: Freepik

    - Правоохранительные органы выработали проект по интеграции баз данных, где планируется слияние систем банков второго уровня с базами данных правоохранительных органов. Это позволит оперативно выявлять и предотвращать мошеннические действия, обеспечивая более эффективное сотрудничество между банками и полицией, - сообщили в министерстве.

    Кроме того, создан Антифрод-центр - платформа для совместной работы правоохранительных органов, операторов сотовой связи, платежных организаций, банков второго уровня, микрофинансовых организаций, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка для выявления и предотвращение мошеннических схем в финансовой сфере.

    - Система Антифрод-центра активно применяется в практике для мониторинга и анализа транзакций с целью выявления подозрительной активности. Это включает использование пороговых значений для различных параметров (сумма перевода, частота операций) и ведение списков подозреваемых в мошенничестве для автоматической сверки при обработке транзакций, - рассказали в МВД.

    В банках второго уровня усилена процедура аутентификации, введено обязательное отправление одноразового кода на мобильное устройство клиента при получении онлайн-кредита. Это снижает риск несанкционированного доступа к кредитным продуктам.

    - Рассматривается инициатива возложения на банки второго уровня и сотовых операторов солидарной ответственности за мошеннические действия, совершаемые с использованием их инфраструктуры, с обязательством возмещения ущерба пострадавшим гражданам, - подчеркнули в МВД.

    Озвученные меры направлены на укрепление финансовой безопасности и защиту граждан от мошеннических действий путем обеспечения более тесного сотрудничества между госорганами и финансовыми учреждениями.

    Ранее мы писали о том, что нужно делать, если мошенники оформили на вас кредит. 

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Интернет-мошенничество Связь, ТВ, IT Банки
    Наталия Акопян
    Наталия Акопян
    Автор
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