Банки и сотовые операторы могут понести ответственность за действия мошенников

- Правоохранительные органы выработали проект по интеграции баз данных, где планируется слияние систем банков второго уровня с базами данных правоохранительных органов. Это позволит оперативно выявлять и предотвращать мошеннические действия, обеспечивая более эффективное сотрудничество между банками и полицией, - сообщили в министерстве.

Кроме того, создан Антифрод-центр - платформа для совместной работы правоохранительных органов, операторов сотовой связи, платежных организаций, банков второго уровня, микрофинансовых организаций, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка для выявления и предотвращение мошеннических схем в финансовой сфере.

- Система Антифрод-центра активно применяется в практике для мониторинга и анализа транзакций с целью выявления подозрительной активности. Это включает использование пороговых значений для различных параметров (сумма перевода, частота операций) и ведение списков подозреваемых в мошенничестве для автоматической сверки при обработке транзакций, - рассказали в МВД.

В банках второго уровня усилена процедура аутентификации, введено обязательное отправление одноразового кода на мобильное устройство клиента при получении онлайн-кредита. Это снижает риск несанкционированного доступа к кредитным продуктам.

- Рассматривается инициатива возложения на банки второго уровня и сотовых операторов солидарной ответственности за мошеннические действия, совершаемые с использованием их инфраструктуры, с обязательством возмещения ущерба пострадавшим гражданам, - подчеркнули в МВД.

Озвученные меры направлены на укрепление финансовой безопасности и защиту граждан от мошеннических действий путем обеспечения более тесного сотрудничества между госорганами и финансовыми учреждениями.

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