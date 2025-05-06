Мошенники оформили на вас кредит – что делать

1. Установите организацию, в которой получен кредит. Прежде всего, узнайте, какой банк или организация оформили на вас кредит. Проверьте, находится ли эта организация под контролем Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Это можно узнать в разделе «Перечень разрешений и уведомлений» на сайте Агентства.

2. Обратитесь в полицию. Пойдите в ближайший правоохранительный орган и подайте официальное заявление. Это поможет при проведении экспертизы почерка чтобы установить, что подпись на документе не ваша.

3. Нужно написать заявление в кредитную организацию. Выяснив, в какой организации мошенники получил займ, подайте туда письменное заявление. Укажите всю информацию, которая у вас есть, требуйте проведения внутренней проверки. Заявление обязательно должно быть зарегистрировано. Запишите входящий номер заявления и дату принятия заявления на копии, которая остается у вас.

4. Потребуйте следующие документы: Кредитная организация или банк должны выдать вам копии договора и приложений к нему, копию удостоверения личности и информацию о счете, на который переведены деньги. Кроме того, уточните информацию о сотруднике, оформившем договор. Если организация не предоставит эти документы, можете подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

5. Если кредит из банкомата или онлайн-кредит: если кредит получен через банкомат, то записи с камер видеонаблюдения помогут установить получателя. Если кредит получен онлайн, полиция может установить, кто его получил с помощью IP-адреса. Мошенниками могут оказаться не только незнакомые люди, но иногда и ваши знакомые, друзья или родственники. Поэтому никому не давайте ваши документы и банковские данные.

6. Обратиться в суд. Если кредитная организация не признает, что это мошенничество, тогда идите в суд по месту жительства, и подайте заявление о признании договора недействительным.

Если суд вынесет решение в вашу пользу, кредитная организация:

прекратит взимание с вас задолженности;

спишет задолженность;

направит в кредитное бюро письмо об удалении этой информации из вашей кредитной истории.

Где можно получить кредитный отчет?

Кредитный отчет можно получить онлайн в следующих местах: кредитное бюро; через портал «электронного правительства» (eGov.kz).

Мошенники могут оформить на вас кредит с помощью утерянного удостоверения личности. Поэтому, следить за своей кредитной историей нужно для вашей безопасности.

Как часто нужно проверять кредитный отчет?

Следует его проверять по меньшей мере 1 раз в квартал (1 раз в 3 месяца). У вас есть право 1 раз в год получить кредитный отчет бесплатно.

Что делает банк при получении кредита?

Банк может запросить ваш кредитный отчет только с вашего разрешения. Но выдаст банк вам кредит или нет – это он решает сам. Кредитное бюро в это решение не вмешивается.

Сколько хранится кредитная история?

Кредитная история сохраняется по меньшей мере 10 лет со дня последнего обновления. Кредитный отчет – секретный документ. Этот отчет предназначен только для вас. Его нельзя выдавать третьим лицам или разглашать.

Как уберечься от финансовых мошенников?

Никому не сообщайте персональные данные. Не сообщайте незнакомым людям номер удостоверения личности, ИИН и другие персональные данные. Не отправляйте копии ваших документов через социальные сети, даже фото или сканы. Держите в тайне информацию о банковской карте. Никому не сообщайте номер карты, срок ее действия, код CVC/CVV на ее обратной стороне. Не публикуйте эту информацию в социальных сетях.

Относитесь осторожно к телефонным звонкам

Мошенники могут записать ваш голос, поэтому не отвечайте «да», будьте осторожны. Они могут использовать ваш голос и оформить на вас кредит.

Регистрируйтесь только на безопасных сайтах

Не верьте сомнительным сайтам и страницам. Если сайт или страница в социальной сети покажутся вам поддельными, свяжитесь напрямую с этой организацией и уточните.

Не отвечайте на подозрительные звонки

Не верьте незнакомым людям, которые представляются сотрудниками банка или другой организации. Не предоставляйте им информацию, которую они просят, сразу прекращайте разговор.

Внимательно читайте документы перед их подписанием

Просматривайте каждый пункт, убедитесь, что данные записаны правильно.

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