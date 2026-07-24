Банк России снизил ключевую ставку

Банк России на заседании совета директоров 24 июля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — с 14,25 до 14% годовых, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Аналитики ожидали сохранения ставки на уровне 14,25% годовых.

— Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки, — говорится в пресс-релизе регулятора.

Это уже десятое подряд снижение ключевой ставки. Предыдущее решение регулятор принял в июне, уменьшив ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Следующее заседание по вопросу ключевой ставки запланировано на 11 сентября.

В ЦБ подчеркнули, что дальнейшие решения будут приниматься с учетом динамики инфляции, инфляционных ожиданий, а также оценки рисков, связанных с внутренними и внешними экономическими условиями.

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