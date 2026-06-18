Внешний долг России резко сократился

Внешний государственный долг России по итогам апреля 2026 года сократился на рекордные $4,2 млрд и составил $56,9 млрд, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Москве.

По данным министерства финансов РФ, это стало самым значительным месячным снижением внешней задолженности за последние 15 лет.

Если в конце марта обязательства России перед нерезидентами составляли $61,1 млрд, то в конце апреля — $56,9 млрд.

Вместе с тем по итогам 2025 года совокупный госдолг России увеличился на 21%, или на 6,1 трлн рублей. В результате его общий объем достиг 35,1 трлн рублей.

Ранее мы писали о том, что государственный долг США превысил размер экономики и достиг достиг $39 трлн.