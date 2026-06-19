По итогам очередного заседания совета директоров Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 14,25%, передает собственный корреспондент Kazinform в Москве.

Большинство участников рынка ожидали более существенного снижения ставки — до 14%.

В сообщении регулятора отмечается, что экономическая активность продолжает расти умеренными темпами после временного замедления в начале года. По оценкам, устойчивое инфляционное давление несколько снизилось, однако по-прежнему остается в диапазоне 4–5% в годовом выражении.

В ЦБ также указали на ускорение роста кредитования в последние месяцы. Кроме того, бюджетная политика в ближайшие три года будет носить более стимулирующий характер, чем предполагалось ранее. По мнению регулятора, это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки по сравнению с апрельским базовым сценарием.

Банк России сообщил, что на следующих заседаниях будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки с учетом устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также рисков, связанных с внутренними и внешними экономическими условиями.

Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция приблизится к целевому уровню в 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее инфляция, как ожидается, будет находиться на целевом уровне.

Следующее заседание Банка России по вопросу ключевой ставки запланировано на 24 июля.

Ранее сообщалось о резком сокращении внешнего долга России.