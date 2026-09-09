Банк из ОАЭ готов втрое нарастить финансирование экономики Казахстана

Премьер-министр Олжас Бектенов и председатель совета директоров ADCB Kazakhstan Фарух Аль Марзуки обсудили расширение инвестиционного сотрудничества. Банк намерен в ближайшие полтора года втрое увеличить финансирование казахстанских проектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров Abu Dhabi Commercial Bank Kazakhstan (ADCB) Фарухом Аль Марзуки.

Фото: Правительство РК

Abu Dhabi Commercial Bank является одним из крупнейших банков ОАЭ и имеет международные кредитные рейтинги инвестиционного уровня.

Обсуждены вопросы дальнейшего расширения участия ADCB Group в реализации важных для страны проектов. Среди приоритетных направлений сотрудничества обозначены развитие реального сектора экономики, модернизация цифровой инфраструктуры.

В ходе встречи отмечена важность проводимых в Казахстане масштабных экономических и институциональных реформ, которые также способствуют повышению инвестиционной привлекательности. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева запущен новый инвестиционный цикл и внедрен проактивный подход к привлечению инвесторов.

Премьер-министр отметил вклад Объединенных Арабских Эмиратов в развитие казахстанской экономики. За последние 20 лет объем эмиратских инвестиций в Казахстан превысил $7 млрд, из которых около $3 млрд поступили за последние 2,5 года. Участие ADCB Group в работе по привлечению инвесторов из ОАЭ и других стран Ближнего Востока позволит расширить и диверсифицировать источники внешнего финансирования проектов в Казахстане.

Фото: Правительство РК

В свою очередь, Фарух Аль Марзуки подчеркнул плодотворность сотрудничества с Казахстаном в области финансирования проектов энергетической, железнодорожной инфраструктуры, реализации договоренностей в сферах нефтехимии, транспорта и логистики. За последние 15 лет ADCB Kazakhstan оказало финансовую поддержку более чем 100 бизнес-инициативам, из которых 90% составляют проекты МСБ. Глава ADCB Kazakhstan Фарух Аль Марзуки сообщил о намерении в ближайшие полтора года увеличить объем финансирования казахстанских проектов в 3 раза, с текущих 2,5 трлн теңге.

По итогам участники встречи подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества.

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