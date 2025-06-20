Банк Англии сохранил ключевую ставку на фоне глобальной неопределенности

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии большинством голосов решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. За это решение высказались шесть из девяти членов Комитета, тогда как трое поддержали снижение ставки до 4%.

— За последние два года инфляционное давление значительно ослабло, поскольку внешние шоки утратили силу, а жесткая монетарная политика сдерживала вторичные эффекты и стабилизировала долгосрочные ожидания. Это позволило Комитету по денежно-кредитной политике постепенно смягчать некоторые ограничения, сохраняя ставку на сдерживающем уровне, чтобы устранить сохраняющееся или вновь возникающее инфляционное давление, — говорится в заявлении Банка Англии.

Банк Англии стремится обеспечить достижение целевого уровня инфляции в 2%, одновременно поддерживая устойчивый экономический рост и высокий уровень занятости.

— Рост ВВП Великобритании, по-видимому, остается слабым, а рынок труда продолжает ослабевать, что приводит к более отчетливым признакам появления в экономике определенного запаса неиспользованных мощностей. Показатели роста заработной платы продолжали оставаться умеренными, и, как и в мае, Комитет ожидает существенного замедления в течение оставшейся части года, — отметили в регуляторе.

По данным за май, годовой уровень инфляции, измеряемый индексом потребительских цен, достиг 3,4% по сравнению с 2,6% в марте. Основной вклад в рост инфляции внесли регулируемые тарифы и последствия прошлых повышений цен на энергоносители. Ожидается, что инфляция останется на текущем уровне до конца года, а затем начнет постепенно снижаться, приблизившись к целевому ориентиру в 2% в 2026 году.

Решение о сохранении ключевой ставки было ожидаемым. Несмотря на замедление инфляции в предыдущем месяце, она остается выше целевого ориентира и может усилиться на фоне геополитической нестабильности. Усиление конфликта между Израилем и Ираном может вызвать рост цен на нефть, что лишь увеличит инфляционные риски.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке усиливает опасения Банка Англии по поводу преждевременного смягчения монетарной политики. Эксперты считают, что в августе Комитету по денежно-кредитной политике предстоит сделать более сложный выбор, особенно с учетом ослабления рынка труда, которое в теории должно оказывать понижательное давление на инфляцию.

Ранее Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал рост курса доллара.