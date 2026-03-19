Бани и магазины: 163 школы в Казахстане работают в неприспособленных помещениях

Об этом сообщил вице-министр просвещения РК Жайык Шарабасов на брифинге в СЦК.

— Сегодня у нас выявлены 163 такие школы, их целевое назначение не соответствует образовательной деятельности, — отметил вице-министр.

По словам Шарабасова, эти школы расположены в различных регионах — в Алматы, Астане, Алматинской и Туркестанской областях.

— Мы приняли отлагательную норму: согласно ней с 1 января 2027 года школы, у которых здания не соответствуют целевому назначению, в них не будет размещаться частный образовательный заказ, — сообщил Жайык Шарабасов.

Ранее сообщалось о том, что некоторые частные школы в Казахстане работали в банях и на складах. Об этом журналистам рассказала министр просвещения Жулдыз Сулейменова. Министр просвещения также отметила, что с 2026 года Генеральная прокуратура РК и уполномоченные органы начнут постлицензионный контроль частных школ.

