телерадиокомплекс президента РК
    16:05, 19 Март 2026 | GMT +5

    Бани и магазины: 163 школы в Казахстане работают в неприспособленных помещениях

    В Казахстане выявили 163 частные школы, размещенные в зданиях, не предназначенных для образовательной деятельности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    Об этом сообщил вице-министр просвещения РК Жайык Шарабасов на брифинге в СЦК.

    — Сегодня у нас выявлены 163 такие школы, их целевое назначение не соответствует образовательной деятельности, — отметил вице-министр.

    По словам Шарабасова, эти школы расположены в различных регионах — в Алматы, Астане, Алматинской и Туркестанской областях.

    — Мы приняли отлагательную норму: согласно ней с 1 января 2027 года школы, у которых здания не соответствуют целевому назначению, в них не будет размещаться частный образовательный заказ, — сообщил Жайык Шарабасов.

    Ранее сообщалось о том, что некоторые частные школы в Казахстане работали в банях и на складах. Об этом журналистам рассказала министр просвещения Жулдыз Сулейменова. Министр просвещения также отметила, что с 2026 года Генеральная прокуратура РК и уполномоченные органы начнут постлицензионный контроль частных школ.

    Напомним, также сообщалось, что зоны отдыха для учеников с настольными играми и диванами появились в школах Казахстана. 

    Данира Искакова
