Банановый рай – от 800 тенге стоит экзотический фрукт в РК

В регионах Казахстана цена одного килограмма бананов варьирует в среднем от 800 до 1100 тенге. Подробнее – в обзоре цен на экзотический фрукт, составленном агентством Kazinform.

В основном, импортируют бананы в Казахстан из Эквадора. На прилавках преобладает популярный сорт кавендиш. Встречается плантан. Реже попадаются мини-бананы, или как еще называют карликовые, бэби, дамские пальчики. Они стоят в два-три раза дороже кавендиша. В Алматы их, например, можно приобрести за 3600 тенге, в Костанае – 1560 тенге за килограмм.

Обычные бананы в регионах продают, как минимум, за 800-900 тенге. В частности, по этой цене экзотический фрукт можно приобрести в Шымкенте, Туркестане, Талдыкоргане, Кокшетау, Караганде, Петропавловске, Костанае, Астане, Актобе, Уральске, Семее и Таразе. От 950 до 1000 тенге стоят бананы в Павлодаре, Актау, Конаеве, Усть-Каменогорске, Жезказгане и Алматы. За 1000 тенге перевалила цена в Атырау.

Самые дешевые бананы нашлись в Кызылорде – от 700 тенге за килограмм. А в Алматы можно купить бананы поштучно в интернет-магазинах. Один обойдется в 221 тенге.

В прошлом году в Туркестанской области начали выращивать бананы в промышленных масштабах. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия. Производить намерены до 1 тысячи бананов в год. В этом году соберут первые 600 тонн. Бананы отечественного производства сначала появятся на рынках Шымкента и Алматы. Затем планируют доставлять их и в другие регионы страны. Цену обещают ниже, чем у привозных аналогов.

Портал globalproductprices.com аккумулирует цены на бананы в 79 странах. По их рейтингу за март, Казахстан по этому показателю оказался на 14-м месте со средней стоимостью в 1025 тенге (около $2,3). Бюро Национальной статистики РК по итогам апреля указало среднюю цену на бананы – 987 тенге. При этом самые низкие цены были в Караганде – 814 тенге за килограмм, самые дорогие бананы статистики нашли в Актау – 1195 тенге. Другой сайт numbeo.com представил данные на начало июня. Средняя стоимость бананов, по рейтингу портала, в нашей стране равна 933 тенге ($2,09). Из 95 стран по этому показателю Казахстан оказался на 20-м месте.