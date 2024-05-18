Турецкие бананы выросли на юге Казахстана

Ставку на выращивание тропических фруктов сделала компания GenCroup Qazagstan, построившая для этих целей в Туркестанской области первую промышленную теплицу. Инновационный проект оказался вполне успешным и уже ближайшее время здесь соберут первые 600 тонн бананов, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

Турецкие бананы в казахстанских степях

Промышленная теплица по выращиванию бананов построена в Сайрамском районе Туркестанской области на площади в 5,3 тысячи гектаров. Идея выращивать на юге Казахстана экзотические фрукты, пришла генеральному директору компании Тимуру Утешеву. В Турции он ознакомился с работой тепличного хозяйства, где выращивание бананов в закрытом грунте уже было поставлено на поток.

Чтобы понять, насколько идея промышленного выращивания тропической ягоды, а именно ею считается банан с ботанической точки зрения, осуществима в Казахстане, в Туркестанскую область приехали турецкие агрономы, которые перво-наперво взялись за изучение химического состава почвы.

Фото: Ирина Галушко

- Лабораторные анализы показали, что нашей земле не достает некоторых минералов. Чтобы почва стала близкой по составу с той, что в турецких теплицах, на 5,3 тысячи гектаров земли завезли четыре КАМАЗа перегноя. В итоге четыре месяца у нас ушло только на создание нужного по составу грунта, - проинформировал управляющий директор Ислам Алиев.

К строительству теплицы компания приступила осенью 2022 года, а уже в июле 2023 началась посадка первых саженцев. Десятисантиметровая банановая рассада прибыла в Казахстан из Турции.

- Покупали с запасом 11 тысяч саженцев. Посадили же 9 тысяч. И все они прижились. За девять месяцев, прошедших с момента посадки, наши растения достигли почти пятиметровой высоты, заплодоносили и дали молодую поросль, которая уже через 4-5 месяцев также будет плодоносить, - добавил он.

С первых дней реализации проекта его агротехническим сопровождением занимаются турецкие агрономы, которые внимательно следят за тем, чтобы экзотическим растениям было комфортно на казахстанской земле. Помимо особого грунта, в теплице созданы специальные режимы температуры и влажности. В любое время года здесь не ниже 18 градусов и от 40 до 100 % влажности. Близкий к тропикам микроклимат создает специальное оборудование. Отапливается теплица природным газом.

Как и в теплицах Турции, в Туркестанской области выращивается сорт бананов «анамуз». Сорт был выведен турецкими селекционерами специально для теплиц. И если в природе банановые деревья могут достигать 10 метров в высоту, то тепличный «анамуз» вырастает не выше шести метров.

- Первые деревья у нас не превышают пяти метров. Растущие от них пасынки вырастут до шести. Как только будет собран первый урожай все отплодоносившие стволы будут спилены и в рост пойдут молодые деревья. Одна корневая система живет на протяжение 15-20 лет. При этом каждое дерево дает не менее 50 килограммов бананов. Таким образом, за год мы планируем получать три урожая. Это не менее тысячи тонн, - пояснил управляющий директор.

Фото: Ирина Галушко

С каждым годом урожайность будет только расти. По заверению турецких агрономов, уже в ближайшие годы она может достигнуть 100 килограммов с дерева. Так как почва для бананов должна быть достаточно питательной, все спиленные стволы пойдут на переработку. Их измельчат на специальном оборудовании до состояния опилок, которые в последующем будут подсыпаться под каждое растение.

Предложение и спрос

По словам Ислама Алиева, первым оценить вкус казахстанских бананов смогут жители Шымкента и Алматы. Чуть позже, появятся отечественные бананы и на прилавках торговых сетей других регионов страны. Цену, по которой будет реализовываться экзотическая ягода в компании пока не называют, но уверяют, что будет она ниже, чем у привозных аналогов.

- Будем считать себестоимость нашей продукции. Но, так как у нас нет расходов на логистику, она будет ниже, чем у бананов, завозимых, к примеру, из Эквадора. Спрос на бананы на казахстанском рынке высокий, и он не удовлетворяется в полной мере, - сказал эксперт.

Банановая теплица обошлась компании в $4 млн. Все вложения в инновационный проект были собственными. Но сейчас аналитики компании готовят документы на получение субсидий. По подсчетам экономистов, вернуть все финансовые вложения компания сможет уже через четыре - пять лет.

Фото: Ирина Галушко

- Даже если считать, что килограмм бананов мы будем продавать по доллару, выходит – миллион долларов с каждой тысячи тонн. Пока все идет по плану. Саженцы хорошо прижились, за девять месяцев превратились во взрослые растения и активно плодоносят, - добавил Ислам Алиев.

Плоды с могучих стеблей снимают еще зелеными. Затем их на неделю помещают в газовую камеру, где они и дозревают. Созревание в естественных условиях тоже возможно, но в таком случае быстро теряют товарный вид, так как в стадии предельной зрелости кожура на них начинает лопаться. Большинство процессов в теплице автоматизированы, поэтому помимо турецких и казахстанских агрономов, к постоянной работе здесь привлечены всего 15 человек. А вот на сбор урожая будут привлечены еще 50 человек.

Ставка на экзотику

Банановая теплица на 5,3 гектарах – пилотный проект GenCroup Qazagstan. В ближайшей перспективе компания планирует построить тепличные комплексы еще на 18 гектарах земли.

- Планируем выращивать манго, авокадо, ананасы, голубику – то, что в Казахстане не выращивается в промышленных масштабах. Голубика у нас уже есть на трех гектарах. Ее также привозили из Турции. Уже плодоносит. Спрос на ягоду хороший, так как конкурентов у нас пока нет. Под манго, ананасы и авокадо также планируем выделить по 5 гектаров. Посмотрим, как пойдет. Но турецкие агрономы говорят, что самая сложная агротехника у бананов. И если мы смогли их вырастить, то с другими экзотическими фруктами сложностей быть не должно, - резюмировал Ислам Алиев.