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    10:22, 14 Август 2023 | GMT +6

    В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в промышленных объемах начнут производить бананы. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство сельского хозяйства РК.

    В ближайшее время теплица расширится еще на 5 га, что позволит производить порядка 1000 тонн бананов в год. Первый урожай планируется собрать уже через 6-8 месяцев. Помимо экзотического фрукта в теплицах будут выращивать томаты и клубнику.

    Стоимость проекта на первом этапе составляет 4 млн долларов США. При строительстве турецкая компания использовала высокопрочные конструкции, теплицы оснащены климат-контролем и системой адаптивного питания, которые позволяют полностью раскрыть генетический потенциал растений даже в самых неблагоприятных погодных условиях.


    Теги:
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