Балаева поручила усилить меры безопасности в детских оздоровительных центрах

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой в Правительстве состоялось совещание по вопросам образования и организации летнего отдыха детей, передает агентство Kazinform.

Первым вопросом обсудили подготовку к новому учебному году. Министр просвещения Жулдыз Сулейменова доложила о ходе оказания социальной поддержки детям и обеспечении обучающихся необходимыми школьными принадлежностями. Отмечено, что соответствующая работа проводится во всех регионах страны и находится на постоянном контроле.

— Аида Балаева подчеркнула, что подготовка к новому учебному году требует комплексного подхода и повышенного внимания на всех уровнях. В числе ключевых задач она обозначила обеспечение готовности образовательной инфраструктуры, своевременное комплектование школ необходимыми ресурсами, а также оказание социальной поддержки детям из нуждающихся семей. Заместитель Премьер-министра поручила обеспечить качественное проведение всех запланированных мероприятий, усилить информационно-разъяснительную работу и держать обозначенные вопросы на особом контроле, — говорится в сообщении Правительства.

Вторым вопросом рассмотрели организацию летнего отдыха и оздоровления детей, а также обеспечение безопасности в детских оздоровительных центрах. Особое внимание уделили обмену передовым опытом между регионами. В этом году 17,8 тыс. детей, в том числе 5 890 из сельской местности, были направлены на оздоровление в центры других регионов. Отмечено, что такой механизм позволяет эффективнее использовать имеющуюся инфраструктуру, расширять доступ к качественному оздоровительному отдыху и способствует сокращению территориального неравенства.

Также отдельное внимание уделили вопросам безопасности и лицензирования детских оздоровительных центров, а также их соответствия установленным требованиям. На сегодня лицензии получил 131 детский оздоровительный центр.

Вице-премьер подчеркнула, что безопасность детей должна оставаться безусловным приоритетом и находиться на постоянном контроле. Речь идет обо всех аспектах — качестве и безопасности питания, соблюдении требований при перевозке детей, обеспечении общественной, санитарной, пожарной безопасности, а также предупреждении рисков на водоемах и в местах массового пребывания.

Кроме того, Балаева подчеркнула необходимость усиления профилактических мер, межведомственного взаимодействия и ответственности всех задействованных служб.

Подводя итоги летней оздоровительной кампании, заместитель Премьер-министра поручила провести комплексный анализ проделанной работы, оценить эффективность принятых мер и учесть его результаты при дальнейшей организации детского отдыха.

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