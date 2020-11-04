Бакытжан Сагинтаев призвал алматинцев сообща поддерживать порядок в городе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил ряд общественных пространств района, благоустройство которых ведется в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города в своем аккаунте в Instagram отметил, что обновленные дворы и пешеходные зоны преображают общественные пространства.

«Во время рабочего объезда района поручил комплексно подходить к преображению территорий, максимально озеленять все пустующие участки, чтобы не было пыли и грязи. В текущем году в районе отремонтировано 205 дворов, 9 скверов, благоустроено 5 пустующих участков, 2 прибрежные зоны, идет ремонт пешеходной зоны в микрорайоне 10», — написал аким Алматы.

При этом Б. Сагинтаев подчеркнул, что эта работа проводится в соответствии с обращениями жителей, озвученными на отчетных встречах.

«Заметно, как к лучшему меняется настроение людей. Микрорайоны становятся комфортными для жизни. Удобные скамейки, столики для настольных игр, детские площадки будут служить на радость местным жителям ни один год», — отметил Б. Сагинтаев, предложив горожанам, как в старые добрые времена, выходить и облагораживать придомовые территории, высаживать цветы и деревья.

«Давайте вместе поддерживать порядок и показывать детям пример бережного отношения к нашему городу», — призвал аким мегаполиса.