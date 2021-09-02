Бакытжан Сагинтаев поручил активизировать строительство школ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На заседании актива города по вопросам реализации задач, поставленных в Послании Главы государства, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о поддержке учителей и темпах строительства школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства уделил особое внимание вопросам образования, поддержке педагогов, улучшению условий их труда. С начала года зарплата педагогических работников увеличилась на 25%. В Алматы зарплата молодого учителя в среднем составляет 157 тысяч тенге. С учетом повышения средняя заработная плата педагогов в 2022 году составит 183 тысячи тенге.

Для повышения мотивации и уровня квалификации педагогов будет реализована городская программа развития кадрового потенциала работников образования «Алматинские школы».

Вместе с тем в соответствии с поручением Главы государства будет проработан вопрос повышения качества информационных систем для удаленных форматов образования. При этом будет уделено внимание решению задач по повышению пропускной способности интернета в отдельных микрорайонах города.

Кроме того, будет продолжена работа по обеспечению доступности и созданию условий для инклюзивного образования во всех учреждениях образования к 2025 году. Б. Сагинтаев поручил управлению образования отработать вопрос предоставления победителям и призерам международных предметных олимпиад грантов для поступления в вузы на внеконкурсной основе.

Также будет рассмотрена возможность всесторонней поддержки талантливых детей, выплаты им единовременных денежных премий, а также поощрения педагогов, воспитавших таких учеников.

Помощью из фонда «Всеобуча» обеспечены 23 тысячи детей из социально незащищенных семей. С началом нового учебного года через акцию «Дорога в школу» оказана помощь в размере свыше 800 млн тенге. Кроме того, дети данной категории будут обеспечены бесплатным питанием в школе.

Одним из ключевых вопросов является снижение дефицита ученических мест. В текущем году открыто 11 частных школ на 3,5 тысячи ученических мест, введено в эксплуатацию 9 новых корпусов на 4150 мест. Еще 8 корпусов на 4113 мест будут сданы до конца октября. Кроме того, ведется строительство 8 школ на 12,6 тысяч ученических мест. Также до 2023 года планируется строительство четырех школ на 2650 мест и 7 корпусов к существующим школам на 2650 мест. Разрабатываются проекты по строительству 10 детских садов на 2340 мест.

С целью исполнения задачи, поставленной Главой государства по строительству до конца 2025 года тысячи школ, аким Алматы Б. Сагинтаев поручил выработать комплекс мер и новые подходы для увеличения ученических мест.

В соответствии с поручением о реализации проекта «Бесплатное ТиПО» с фокусом внимания на молодежь из категории NEET будет усилена работа по ранней профориентации детей. При этом в рамках национального проекта по цифровизации будет сделан акцент на подготовке высококлассных ИТ-специалистов.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.