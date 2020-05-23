Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства домов и школ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с темпами возведения жилья в рамках программы «Нұрлы жер», а также ходом строительства объектов социального назначения в Наурызбайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города посетил площадку ЖК «Шугыла», где продолжается строительство первой очереди из 20 домов на 1 440 квартир. По программе «Нурлы жер» были проведены инженерные коммуникации.

Ознакомился с качеством строительных работ и поручил уделить особое внимание созданию социальной инфраструктуры в шаговой доступности, благоустройству и озеленению территории. Отдельное поручение касается планирования пропускной способности дорог, которую нужно учитывать с растущими объемами жилищного строительства в западной части города.

«Создание комфортных условий – основная цель принципа «Город без окраин», в рамках которого начата масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий», - отметил Б. Сагинтаев.

Напомним, в конце прошлого года по обращению жителей ЖК «Шугыла» 14 сданных в эксплуатацию домов были газифицированы, в ноябре того же года было газифицировано еще 16 домов этого ЖК. Также были благоустроены дворовые территории.

В районе не хватает порядка 1,5 тыс. ученических мест. В конце текущего года планируется сдать пристройку на 600 мест к школе №186, которая перегружена сегодня в два раза. Планируется строительство школ на 1200 мест в мкр. «Калкаман» и на 1500 мест в мкр. «Шугыла». Осенью планируется сдать детские сады по 120 мест в мкр. «Акжар» и мкр. «Таусамалы». В рамках социальной ответственности бизнеса построены современные спортивная и детская игровая площадки.

Б. Сагинтаев также ознакомился с реализацией проекта по созданию малых промышленных парков, создаваемых в рамках форсированных мер поддержки МСБ.

Реконструкция простаивавших баз ведется при поддержке льготного финансирования компании Almaty Finance. Готовые производственные помещения будут сдаваться в аренду по низкой стоимости с последующим выкупом субъектам МСБ.

Градоначальник посетил промышленный парк ТОО Ala Estate. Владелец инвестировал в строительство производственных помещений площадью 2 тыс. квадратных метров 180 млн тенге. В существующих помещениях открыт мебельный цех и предприятие по производству галантерейных изделий. Ввод в эксплуатацию планируется в июле текущего года.

В Наурызбайском районе на месте простаивающих баз строятся два таких парка на 7,2 тыс. кв.м. Здесь уже запущены первые проекты. В Алатауском районе строятся 4 парка на 23 тыс. кв. м, еще один – в Турксибском районе на 9,7 тыс. кв. м. В рамках данного проекта будет создано около 1,3 тыс. новых рабочих мест.

«Это одно из направлений реализуемых мер поддержки МСБ по программе Almaty Business-2025, которые мы форсировали в прошлом году. Главным эффектом городских и республиканских программ станет создание более 10 тыс. рабочих мест в сфере предпринимательства», – отметил аким.

Напомним, Б. Сагинтаев ранее заявлял, что поддержка малого и среднего бизнеса является приоритетной задачей, от решения которой зависит становление Алматы как финансового и делового центра страны. Основной программой, инициированной акиматом, является Almaty Business-2025. В этих целях также активизирована работа индустриальной зоны и создаются малые промышленные парки.

В ходе рабочей поездки аким города также ознакомился с реализацией программы «Дорожная карта занятости» в Наурызбайском районе. В частности, был осмотрен ход реализации проектов по ремонту арычных сетей, тротуаров и благоустройству территорий. В целом на 2020 год в Наурызбайском районе по программе «Дорожная карта занятости» запланирована реализация проектов по осуществлению текущего ремонта 22 объектов, где будет занят 341 рабочий.

Ранее сообщалось, что жителей Наурызбайского района Алматы обеспечат чистой питьевой водой.