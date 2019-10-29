Бакытжан Сагинтаев - о строительстве общежитий в Алматы: Работа идет медленно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на совещании с участием Президента доложил о ходе строительства студенческих общежитий в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Серьезный вопрос для города - строительство сети студенческих общежитий. На сегодняшний день в городе действует 39 вузов с контингентом 167 тысяч человек. Более 100 тысяч являются иногородними студентами. В действующих 95 общежитиях проживают более 30 тысяч студентов. Реальная потребность еще 30 тысяч мест», - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время совещания по социально-экономическому развитию Алматы с участием Главы государства.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что акиматом решены все вопросы отведения земельных участков, а также другие инженерно-технические вопросы.

«Однако работа в данном направлении движется медленно, что ставит под угрозу выполнение поручения Елбасы в рамках Пяти социальных инициатив. На сегодняшний день введено в эксплуатацию всего 4 общежития на 1368 мест. Я встречался с ректорами. По их данным, строительство сдерживается двумя основными причинами: отсутствие собственных денежных средств для начала строительства и незаинтересованность инвесторов из-за нерентабельности механизма финансирования проектов. Считаем целесообразным поручить Министерству образования и науки еще раз изучить данный вопрос», - сказал аким.