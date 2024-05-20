РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:05, 19 Май 2024 | GMT +6

    Баку заявил о готовности помочь в поиске иранского вертолета

    МИД Азербайджана
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики заявило о готовности оказать необходимую поддержку в поиске упавшего в горах вертолета, в котором находились президент Ирана и сопровождавшие его лица, передает собственный корреспондент агентства Kazinfrom.

    — Мы глубоко встревожены новостями о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир и другие официальные лица, — говорится в заявлении МИД страны.

    В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать всю необходимую поддержку.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в социальной сети написал иранскому народу слова поддержки. 

    — Мы молимся Всевышнему Аллаху за Президента Ибрахима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку, — говорится в публикации президента на платформе Х.

    Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

    Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Иран Азербайджан Происшествия Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!