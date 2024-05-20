Баку заявил о готовности помочь в поиске иранского вертолета

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики заявило о готовности оказать необходимую поддержку в поиске упавшего в горах вертолета, в котором находились президент Ирана и сопровождавшие его лица, передает собственный корреспондент агентства Kazinfrom.

— Мы глубоко встревожены новостями о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир и другие официальные лица, — говорится в заявлении МИД страны.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать всю необходимую поддержку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в социальной сети написал иранскому народу слова поддержки.

— Мы молимся Всевышнему Аллаху за Президента Ибрахима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку, — говорится в публикации президента на платформе Х.

Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.