БАКАД введут в эксплуатацию в 2023 году

1 Ноября 2022, 19:36

1 Ноября 2022, 19:36

БАКАД введут в эксплуатацию в 2023 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу введут в эксплуатацию в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета автодорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

По данным комитета, строительство БАКАД на сегодня завершено на 95%.

«Завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия. В настоящее время ведется работы по обустройству. Строительство БАКАД идет с опережением, на данный момент срок окончания дорожных работ запланирован до конца текущего года. Проект полностью будет завершен в 2023 году», - сообщили в пресс-службе Комитета автодорог.

Общая протяженность автодороги составляет 66 км (первая категория, 6 полос). Реализацию БАКАД осуществляет турецко-корейский консорциум. Строительство началось в мае 2018 года.

По расчетам специалистов, дорога разгрузит улицы мегаполиса на 60% и улучшит экологическую обстановку.

БАКАД – один из крупнейших инфраструктурных проектов в истории Казахстана. Его завершение поспособствует росту экономики области из-за привлечения около 300 млрд тенге инвестиций. Это даст мультипликативный эффект для малого и среднего бизнеса: развитию придорожного сервиса, транспортно-логистических терминалов вдоль него, улучшению доступа к рынкам для промышленных предприятий.