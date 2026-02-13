РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:06, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    АЗРК не смогло доказать факт ценового сговора между мобильными операторами

    Агентство РК по защите и развитию конкуренции (АЗРК) проиграло суд по делу о ценовом сговоре между мобильными операторами Kcell и Altel/Tele2, передает корреспондент Kazinform.

    телефон
    Фото: pexels

    Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы сообщил глава городского департамента АЗРК Нуржан Нурланулы.

    — Мы как департамент, на основании многочисленных жалоб в 2024 году открыли расследование в отношении Мобайл Телеком-Сервис (Теле2/Алтел) и в отношении Kcell по согласованным действиям. В ходе проведения расследования субъекты рынка, данные сотовые операторы обжаловали наши действия. И по итогу мы, к сожалению, проиграли в суде, — сказал он. 

    В связи с этим расследование прекращено. Однако в АЗРК продолжают собирать информацию и фиксировать данные о действиях операторов, и в случае выявления признаков антиконкурентного поведения будут принимать меры.

    Напомним, в декабре 2023 года в отношении мобильных операторов АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком–Сервис» (Теле2/Алтел) и ТОО «Кар-Тел» (Beeline) АЗРК были начаты расследования по признакам антиконкурентных согласованных действий в виде одновременного повышения цен.

    Теги:
    АЗРК Суды Связь, ТВ, IT
    Данира Искакова
    Автор
