АЗРК не смогло доказать факт ценового сговора между мобильными операторами

Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы сообщил глава городского департамента АЗРК Нуржан Нурланулы.

— Мы как департамент, на основании многочисленных жалоб в 2024 году открыли расследование в отношении Мобайл Телеком-Сервис (Теле2/Алтел) и в отношении Kcell по согласованным действиям. В ходе проведения расследования субъекты рынка, данные сотовые операторы обжаловали наши действия. И по итогу мы, к сожалению, проиграли в суде, — сказал он.

В связи с этим расследование прекращено. Однако в АЗРК продолжают собирать информацию и фиксировать данные о действиях операторов, и в случае выявления признаков антиконкурентного поведения будут принимать меры.

Напомним, в декабре 2023 года в отношении мобильных операторов АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком–Сервис» (Теле2/Алтел) и ТОО «Кар-Тел» (Beeline) АЗРК были начаты расследования по признакам антиконкурентных согласованных действий в виде одновременного повышения цен.