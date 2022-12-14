АЗРК: Многие меры по стабилизации цен несут административный и нерыночный характер

14 Декабря 2022, 18:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Рустам Ахметов рассказал о работе госоргана по стабилизации цен на продукты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Говоря о резком росте цен на продукты в 2022 году, Рустам Ахметов пояснил, что основное увеличение стоимости произошло именно по тем товарным позициям, которые значительно зависят от импорта. Из 19 позиций социально-значимых товаров потребления – девять импортозависимы.

Представитель Агентства пояснил, что Казахстан как часть мирового рынка так или иначе зависит от мирового ценообразования, где в текущем году по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) также наблюдалось удорожание цен на 35%. Это привело к росту цен на социально-значимые продовольственные товары и в Казахстане, на 21,3% на текущий момент.

Вместе с тем первый заместитель председателя АЗРК обратил внимание на то, что многие меры по стабилизации цен несут административный и нерыночный характер. Например, ограничения на вывоз продукции, товарные интервенции, льготное кредитование сетей, ограничение торговых надбавок и пр.

«Это все не способствует стабильности в сфере АПК, и у сельхозпроизводителей нет уверенности в том, что получит ли он завтра урожай или необходимую прибыль. В результате это негативно влияет на развитие товаропроизводства, и зачастую фермер вынужден переходить на другие рынки, где меньше запретов. Тогда усугубляется импортозависимость на отдельных товарных позициях. В связи с этим, для нас ключевым направлением работы является не контрольные мероприятия, а развитие сельхозтоваропроизводства. Нам надо акцентировать внимание на господдержку для увеличения объемов выпуска продукции, а не снижение цен. Необходимо сокращать объемы экономически неэффективных субсидий на удешевление продукции в сторону льготного кредитования на увеличение мощностей и объемов производства. Потому что, как показывает практика, эффект от удешевления незначительный. При этом, когда страна обеспечена собственной продукцией, ценообразование более стабильно», – заявил Рустам Ахметов.

Он привел в пример мясо говядины, социальный хлеб, которые дорожали не так резко, как сахар.

Первый заместитель председателя АЗРК отметил, что в сфере снижения цен на продукты за два-три года было выдано значительное число антимонопольных уведомлений по уменьшению наценки. При этом в 70% случаев бизнес добровольно их исполняет.

«Мы проводим такую работу, но все-же стоим на том, что необходимо увеличивать предложение на рынках. Иначе административные запреты, в том числе проверки, отрицательно скажутся на товаропроизводителях, а на товарные интервенции будут уходить значительные бюджетные средства, а эффект от этого будет малозначителен», – заключил Рустам Ахметов.