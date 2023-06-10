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Азиатский Банк Развития профинансирует строительство Алматинской ТЭЦ-2

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июня 2023, 18:24
Азиатский Банк Развития профинансирует строительство Алматинской ТЭЦ-2

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подписание соглашения о займе с АБР окончательно решает все вопросы, связанные с финансированием проекта. Станция будет полностью переведена на природный газ и откажется от использования угля в качестве топлива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Самрук-Энерго».

В Астане состоялось подписание Кредитного соглашения между Азиатским банком развития (АБР) и АО «Алматинские электрические станции» (АлЭС), компании в структуре казахстанского электроэнергетического холдинга АО «Самрук-Энерго». Документ предполагает финансирование проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду», работы по которой сегодня вышли на стадию практической реализации.

Мероприятие прошло с участием Председателя Правления АО «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова, Президента АБР Масатсугу Асакаваи (Masatsugu Asakawa) и Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» Серика Тютебаева. Договор займа на общую сумму 98 млрд тенге подписали Председатель Правления АО «АлЭС» Ерлан Киркинбаев и Директор Департамента по инфраструктурным проектам частного сектора в Южной, Центральной и Западной Азии АБР Шантану Чакраборти (Shantanu Chakraborty).

Для АО «АлЭС», владельца Алматинской ТЭЦ-2, АБР стал третьим финансовым партнером, с которым в рамках реализации проекта заключено Кредитное соглашение. Ранее соответствующие договоры по финансированию строительства в г.Алматы новой газовой станции на площадке рядом со старой ТЭЦ-2 были заключены с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Банком Развития Казахстана (БРК).

По словам руководителя АлЭС Ерлана Киркинбаева, подписание соглашения о займе с АБР окончательно решает все вопросы, связанные с финансированием проекта. Станция будет полностью переведена на природный газ и откажется от использования угля в качестве топлива.

Проект по модернизации и переводу Алматинской ТЭЦ-2 на газовое топливо реализуется при поддержке АО «Фонд «Самрук-Қазына». В рамках мероприятия по подписанию кредитного соглашения между АлЭС и АБР был подписан Договор гарантии между АО «Самрук-Қазына» и АБР. По словам специалистов казахстанского Фонда подписанный документ способствует минимизации рисков и улучшению условий кредитования проекта.

Напомним, ранее по итогам двухэтапного открытого международного тендера по международным стандартам и правилам ЕБРР был определен подрядчик строительства новой газотурбинной ТЭЦ - консорциум из трех крупных китайских компаний, специализирующихся на реализации проектов в области энергетики. В конце мая текущего кода с победителем конкурса АО «АлЭС» заключил EPC-контракт на выполнение полного цикла работ - проектирование, поставку оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию.

Помимо модернизации Алматинской ТЭЦ-2 в портфеле проектов АлЭС - строительство газовой станции с комбинированным циклом мощностью 545 МВт на территории Алматинской ТЭЦ-3, реконструкция Алматинской ТЭЦ-1 со строительством парогазовой установки мощностью до 250 МВт. Кроме того, мы приступили к разработке проектов модернизации Капшагайской ГЭС со строительством контррегулятора на реке Иле и реконструкции Каскада ГЭС.

Реализация этих проектов наряду с другими мерами позволит существенно оздоровить воздушный бассейн Алматы и Алматинской агломерации, обеспечит устойчивое тепло- и энергоснабжение, а также экономическое развитие региона. В конечном итоге, АО «Алматинские электрические станции» станет одной из крупнейших энергокомпаний страны, полностью переориентированной на развитие «зеленой энергетики».

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