Азиатская академия борьбы появится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на базе международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар» появится азиатская академия борьбы. Об этом в ходе презентации спортивных проектов сообщил руководитель управления спорта города Рустем Байсеитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Долгожданный наш объект - это окончание строительства второй очереди МКЛТ «Сункар». Здесь будет расположен универсальный зал с трибунами на 580 мест, плавательный бассейн размером 25 на 16 м, гостиничный комплекс. На базе данного объекта планируется открытие Азиатской академии борьбы. Вся инфраструктура будет полностью соответствовать данным задачам. Сроки завершения - октябрь текущего года. Пропускная способность составит 940 человек в сутки», - сказал Рустем Байсеитов.

Согласно презентации, за счет местного бюджета будут построены на окраинах города 6 физкультурно-оздоровительных комплексов, один теннисный центр.

За счет внебюджетных средств запланировано строительство шести новых спортивных объектов, в том числе: физкультурно-оздоровительный комплекс, центр настольного тенниса, теннисный центр, борцовский комплекс, зал гимнастики, будет достроена вторая очередь спортивного комплекса на МКЛТ «Сункар».

На данный момент количество спортсооружений в городе составляет 3,4 тыс. объектов. Площадь всех крытых спортивных объектов города – более 81,5 тысяч квадратных метров. Дефицит – около 62,7 тысяч квадратных метров.