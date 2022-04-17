Ажар Гиният проверила ход строительства центра экстренной медицины
Глава Минздрава РК была проинформирована о том, что в настоящее время на объекте завершены монолитные работы. Производится отделка, установка системы вентиляции, электрических и слаботочных сетей.
Данный центр рассчитан на 200 койкомест. Основными направлениями деятельности Национального координационного центра экстренной медицины будут стационарная помощь, медицинская авиация, клинико-диагностическая и консультативно-диагностическая помощь.
Центр предполагает наличие дневного стационара на 10 коек и круглосуточного стационара, состоящего из 8 клинических департаментов по 21 профилю, а также оперблока из 12 залов.
После ознакомления с ходом строительства министр провела совещание по реализации данного проекта. А. Гиният отметила, что данный центр призван стать флагманом экстренной медицины в стране и необходимо ответственно подойти к его кадровому и технологическому обеспечению.
Кроме того, министр отметила важность реализации проекта точно в срок. В свою очередь представители АО «ФНБ «Самрук-Казына» и компании-подрядчика «Mabco Constructions SA» заверили, что строительство будет завершено в начале 2023 года.