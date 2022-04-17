Ажар Гиният проверила ход строительства центра экстренной медицины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният ознакомилась с ходом строительства Национального координационного центра экстренной медицины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минздрава.

Глава Минздрава РК была проинформирована о том, что в настоящее время на объекте завершены монолитные работы. Производится отделка, установка системы вентиляции, электрических и слаботочных сетей.

Данный центр рассчитан на 200 койкомест. Основными направлениями деятельности Национального координационного центра экстренной медицины будут стационарная помощь, медицинская авиация, клинико-диагностическая и консультативно-диагностическая помощь.

Центр предполагает наличие дневного стационара на 10 коек и круглосуточного стационара, состоящего из 8 клинических департаментов по 21 профилю, а также оперблока из 12 залов.

После ознакомления с ходом строительства министр провела совещание по реализации данного проекта. А. Гиният отметила, что данный центр призван стать флагманом экстренной медицины в стране и необходимо ответственно подойти к его кадровому и технологическому обеспечению.

Кроме того, министр отметила важность реализации проекта точно в срок. В свою очередь представители АО «ФНБ «Самрук-Казына» и компании-подрядчика «Mabco Constructions SA» заверили, что строительство будет завершено в начале 2023 года.