Азербайджан запустил крупнейшую на Кавказе ветровую электростанцию
В Баку состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию ветровой электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 мегаватт, реализованной при участии саудовской ACWA Power и китайской PowerChina, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на сайт президента Азербайджана.
Выступая на церемонии, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что развитие возобновляемых источников энергии является одним из ключевых приоритетов государственной политики и важной составляющей модернизации энергетической системы страны.
— Ровно четыре года назад — в январе 2022 года — в этом зале состоялась церемония закладки фундамента этой станции. За эти годы была проведена активная работа, и сегодня мы вместе отмечаем это замечательное событие. В первую очередь, выражаю благодарность инвестору — компании ACWA Power, ее руководству. Это компания является одной из ведущих компаний мира в области возобновляемых источниках энергии. Она также в качестве инвестора осуществит первый в нашей стране проект по опреснению воды Каспийского моря, — отметил Алиев.
Президент также выразил благодарность генеральному подрядчику проекта PowerChina и азербайджанским энергетикам.
Станция построена на территории Абшеронского и Хызинского районов, где в общей сложности установлены 37 ветровых турбин мощностью по 6,5 МВт каждая. Общий объем инвестиций в проект составил около 340 млн долларов США. Планируемый годовой объем выработки электроэнергии составляет порядка 1 млрд кВт·ч. Это позволит ежегодно экономить около 220 млн кубометров природного газа и предотвращать выбросы более 400 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу.
Президент Ильхам Алиев сообщил, что за последние двадцать лет генерирующие мощности Азербайджана увеличились почти в три раза и достигли порядка 10 ГВт. К 2030 году планируется ввод 6 ГВт ветровых и солнечных электростанций, а к 2032 году — до 8 ГВт. Потенциал ветровой энергетики азербайджанского сектора Каспийского моря оценивается в 157 ГВт.
Заместитель министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Нассер Аль-Кахтани подчеркнул, что проект «Хызы-Абшерон» является флагманским примером стратегического партнерства между Азербайджаном и Саудовской Аравией в сфере «зеленой» энергетики. Посол КНР Лу Мэй отметила, что станция является крупнейшим ветровым проектом в Азербайджане и на Кавказе и обеспечит электроэнергией более 300 тыс. домохозяйств.
Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы в Азербайджане планируется ввод в эксплуатацию крупнейших в регионе аккумуляторных центров хранения энергии (BESS).