Азербайджан запустил крупнейшую на Кавказе ветровую электростанцию

Выступая на церемонии, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что развитие возобновляемых источников энергии является одним из ключевых приоритетов государственной политики и важной составляющей модернизации энергетической системы страны.

— Ровно четыре года назад — в январе 2022 года — в этом зале состоялась церемония закладки фундамента этой станции. За эти годы была проведена активная работа, и сегодня мы вместе отмечаем это замечательное событие. В первую очередь, выражаю благодарность инвестору — компании ACWA Power, ее руководству. Это компания является одной из ведущих компаний мира в области возобновляемых источниках энергии. Она также в качестве инвестора осуществит первый в нашей стране проект по опреснению воды Каспийского моря, — отметил Алиев.

Президент также выразил благодарность генеральному подрядчику проекта PowerChina и азербайджанским энергетикам.

Станция построена на территории Абшеронского и Хызинского районов, где в общей сложности установлены 37 ветровых турбин мощностью по 6,5 МВт каждая. Общий объем инвестиций в проект составил около 340 млн долларов США. Планируемый годовой объем выработки электроэнергии составляет порядка 1 млрд кВт·ч. Это позволит ежегодно экономить около 220 млн кубометров природного газа и предотвращать выбросы более 400 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что за последние двадцать лет генерирующие мощности Азербайджана увеличились почти в три раза и достигли порядка 10 ГВт. К 2030 году планируется ввод 6 ГВт ветровых и солнечных электростанций, а к 2032 году — до 8 ГВт. Потенциал ветровой энергетики азербайджанского сектора Каспийского моря оценивается в 157 ГВт.

Заместитель министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Нассер Аль-Кахтани подчеркнул, что проект «Хызы-Абшерон» является флагманским примером стратегического партнерства между Азербайджаном и Саудовской Аравией в сфере «зеленой» энергетики. Посол КНР Лу Мэй отметила, что станция является крупнейшим ветровым проектом в Азербайджане и на Кавказе и обеспечит электроэнергией более 300 тыс. домохозяйств.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы в Азербайджане планируется ввод в эксплуатацию крупнейших в регионе аккумуляторных центров хранения энергии (BESS).



