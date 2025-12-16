Крупнейшие в СНГ центры хранения энергии создаются в Азербайджане
Данные энергетические объекты станут крупнейшими на пространстве СНГ по установленной мощности и энергоёмкости и будут размещены на подстанциях напряжением 500 кВ и 220 кВ вблизи Баку и в центральной части страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
В ближайшие месяцы в Азербайджане планируется ввод в эксплуатацию крупнейших в регионе аккумуляторных центров хранения энергии (BESS), которые возводятся на базе подстанций «Абшерон» (500 кВ) и «Агдаш» (220 кВ).
Первая партия оборудования уже доставлена в страну. Системы произведены на заводе компании Great Power в Китае. В настоящее время ввезено около 15% оборудования, поставку и монтаж оставшихся 85% планируется завершить до апреля текущего года.
Реализация проектов является ключевым элементом повышения устойчивости национальной энергосистемы и интеграции возобновляемых источников энергии. Использование BESS позволит сглаживать колебания выработки солнечных и ветровых электростанций, обеспечивать резервное электроснабжение в периоды пиковых нагрузок и при внештатных ситуациях, а также поддерживать стабильные параметры частоты и напряжения в сети.
В рамках государственной энергетической стратегии Азербайджана предусмотрена интеграция до 2 ГВт солнечных и ветровых мощностей к 2027 году. В этом контексте крупномасштабные системы хранения энергии в Абшероне и Агдаше рассматриваются как критически важная инфраструктура для управления переменной генерацией и укрепления энергетической независимости страны.
В ОАО «Азерэнержи» отмечают, что реализация данных проектов будет способствовать не только повышению надежности энергосети, но и ускорению развития зеленой энергетики за счет внедрения современных технологий и привлечения международных инвестиций.
Ранее сообщалось, что АБР профинансирует строительство первого в истории хранилища энергии в Грузии.