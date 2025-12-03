РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:21, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Азербайджан впервые запустил на орбиту учебный спутник

    Азербайджанские школьники впервые в истории страны вывели на орбиту учебный спутник «Azərbaycanın Zəfəri» («Победа Азербайджана»), сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Aviation week network

    Об этом на брифинге, посвященном запуску спутника, заявил руководитель Академии KOSMİK при Космическом Агентстве (Azercosmos) Имран Мухтаров.

    По его словам, запуск был осуществлен ракетой Falcon 9 компании SpaceX и стал важным этапом в развитии национальной космической и образовательной инфраструктуры.

    Миниатюрный аппарат относится к формату PocketQube. Это спутник размером 5×5×5 сантиметров и массой около 250 граммов. Его конструкция изготовлена из алюминиевых сплавов и углеродных композитов, что обеспечивает как механическую прочность, так и жароустойчивость.

    Спутник разработан учащимися 7-9 классов в рамках конкурса KOSMİK Akademiya при агентстве Azercosmos. В проекте приняли участие сотни школьников из десятков образовательных учреждений по всей стране.

    Программа направлена на то, чтобы молодежь не просто изучала космос теоретически, но и участвовала в реальных инженерных и исследовательских процессах — от разработки до практического управления спутником.

    На следующем этапе спутник будет выполнять базовые технические испытания и сбор телеметрических данных.

    Концепция «PocketQube» была впервые реализована в ноябре 2013 года. Тогда с помощью австрийской платформы «UniSat-5» на орбиту было выведено несколько миниатюрных спутников — «WREN» (Германия), «T-LogoQube» (США) и «QBScout-1» (Италия).

    Сегодня Азербайджан имеет собственные спутники, такие как Azerspace-1 и Azerspace-2, которые используются для связи и телевещания, а также спутник наблюдения Azersky. Также в рамках программы Azersky-2 в 2026 и 2028 годах планируется запустить несколько спутников.

    В прошлом году Азербайджан зарегистрировал собственную орбитальную позицию в космосе.

    Ранее сообщалось, что спутники NASA обнаружили остров-фантом на Каспии с размером чуть больше длины четырех футбольных полей.

