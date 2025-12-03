Азербайджан впервые запустил на орбиту учебный спутник

Об этом на брифинге, посвященном запуску спутника, заявил руководитель Академии KOSMİK при Космическом Агентстве (Azercosmos) Имран Мухтаров.

По его словам, запуск был осуществлен ракетой Falcon 9 компании SpaceX и стал важным этапом в развитии национальной космической и образовательной инфраструктуры.

Миниатюрный аппарат относится к формату PocketQube. Это спутник размером 5×5×5 сантиметров и массой около 250 граммов. Его конструкция изготовлена из алюминиевых сплавов и углеродных композитов, что обеспечивает как механическую прочность, так и жароустойчивость.

Спутник разработан учащимися 7-9 классов в рамках конкурса KOSMİK Akademiya при агентстве Azercosmos. В проекте приняли участие сотни школьников из десятков образовательных учреждений по всей стране.

Программа направлена на то, чтобы молодежь не просто изучала космос теоретически, но и участвовала в реальных инженерных и исследовательских процессах — от разработки до практического управления спутником.

На следующем этапе спутник будет выполнять базовые технические испытания и сбор телеметрических данных.

Концепция «PocketQube» была впервые реализована в ноябре 2013 года. Тогда с помощью австрийской платформы «UniSat-5» на орбиту было выведено несколько миниатюрных спутников — «WREN» (Германия), «T-LogoQube» (США) и «QBScout-1» (Италия).

Сегодня Азербайджан имеет собственные спутники, такие как Azerspace-1 и Azerspace-2, которые используются для связи и телевещания, а также спутник наблюдения Azersky. Также в рамках программы Azersky-2 в 2026 и 2028 годах планируется запустить несколько спутников.

В прошлом году Азербайджан зарегистрировал собственную орбитальную позицию в космосе.



