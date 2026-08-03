Азербайджан и Грузия вдвое сократят время прохождения грузовых поездов через границу

Азербайджан и Грузия договорились о мерах, которые позволят почти вдвое сократить время прохождения грузовых поездов через государственную границу и повысить эффективность перевозок по Среднему коридору, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Решения были приняты на рабочей встрече руководителей железнодорожных администраций и представителей профильных государственных органов двух стран, состоявшейся на приграничной станции Бёюк-Кесик.

В частности, стороны договорились организовать движение электровозов на участке Бёюк-Кесик — Тбилиси — Бёюк-Кесик без расцепки железнодорожных составов, а также отказаться от дублирования технического осмотра вагонов. Согласно новой схеме, проверки будут проводиться только один раз с каждой стороны границы — на станции Бёюк-Кесик при следовании поездов из Азербайджана и на станции Тбилиси при движении в обратном направлении. Новая система уже успешно прошла тестирование.

Кроме того, участники встречи обсудили расширение цифрового обмена данными между железнодорожными администрациями и таможенными службами, а также подготовку к запуску дополнительного пассажирского поезда по маршруту Баку — Тбилиси с упрощением пограничных и таможенных процедур.

Ожидается, что достигнутые договоренности позволят ускорить международные перевозки, укрепить транзитный потенциал Среднего коридора и повысить его конкурентоспособность как одного из ключевых евразийских транспортных маршрутов.

Ранее сообщалось, что Грузия и Турция перешли на электронные разрешения для грузоперевозок.

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