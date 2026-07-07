Грузия и Турция перешли на электронные разрешения для грузоперевозок
Агентство наземного транспорта Грузии запустило цифровую систему выдачи и обмена разрешительными документами для международных автомобильных грузоперевозок между Грузией и Турцией, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе со ссылкой на Business media.
Как сообщили в ведомстве, перевозчики, осуществляющие международные грузовые перевозки между двумя странами, теперь смогут пользоваться разрешительными документами полностью в электронном формате.
Ожидается, что внедрение новой системы существенно упростит административные процедуры, сократит необходимость обработки бумажных документов, ускорит процесс выдачи и контроля разрешений, а также повысит эффективность международных перевозок.
По словам директора Агентства наземного транспорта Грузии Бакура Микадзе, цифровая система построена на двустороннем принципе, при котором обе страны используют единую электронную платформу для обмена и учета разрешительных документов.
— Это обеспечивает быстрый и безопасный обмен данными, снижает технические и административные задержки и создает более прозрачный и современный механизм администрирования международных автомобильных грузоперевозок, — сказал он.
В агентстве также отметили, что успешный запуск электронной системы многосторонних разрешений ECMT (Европейской конференции министров транспорта), а также цифрового механизма обмена разрешениями с Турцией является важным этапом развития международных автомобильных перевозок.
По оценке ведомства, эти меры будут способствовать развитию транспортно-логистического сектора, упрощению международной торговли и дальнейшему укреплению позиций Грузии как одного из ключевых региональных транзитных хабов.