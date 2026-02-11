Азербайджан и США подписали Хартию о стратегическом партнерстве

В Баку 10 февраля с официальным визитом прибыл вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. В рамках визита состоялась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после которой стороны провели переговоры в узком и расширенном составах.

По итогам встреч была подписана Хартия о стратегическом партнерстве, закрепляющая новый этап двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической и оборонной сферах.

Хартия предусматривает развитие транспортного коридора TRIPP («Маршрут Трампа»), сотрудничество в области искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и безопасности, включая поставки американского оборонного оборудования.

— Мы очень благодарны администрации Трампа-Вэнса за ее очень положительное отношение к Азербайджану. Сегодняшняя церемония подписания Хартии о стратегическом партнерстве — результат очень усердной работы. Историческая встреча с президентом Трампом в Вашингтоне и создание рабочей группы по разработке данной Хартии шесть месяцев назад открыли новые возможности для двустороннего сотрудничества. Для нас большая честь быть стратегическим партнером самого мощного государства мира — Соединенных Штатов Америки, — заявил И. Алиев.

Президент подчеркнул практическое значение документа.

— Мы не только сняли все ограничения на перевозку грузов транзитом через территорию Азербайджана в Армению, но и сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению. Это, по сути, означает начало торговли и сотрудничества. Одним из важнейших результатов является проект TRIPP — проект «Маршрут Трампа» для международного мира и процветания. «Маршрут Трампа» не только соединит две части Азербайджана, но и превратится в крупный транспортный коридор с высокой степенью надежности и безопасности. Он свяжет Азию с Европой через территорию Азербайджана и Армении при участии других соседних стран, — заявил Ильхам Алиев.

В свою очередь Дж. Д. Вэнс подчеркнул международный статус президента Азербайджана. Он добавил, что благодаря усилиям Дональда Трампа, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева многолетний военный конфликт завершен.

— Регион наконец-то находится в состоянии мира, а главной целью администрации президента США остается окончательное установление и поддержание стабильности, — отметил Дж. Д. Вэнс.

Ранее сообщалось, что Баку и Ереван приняли историческое решение — закрыть страницу многолетнего конфликта и перейти к формированию устойчивого мира.