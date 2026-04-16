Азербайджан и Россия урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL

Стороны пришли к соглашению в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе 9 октября 2025 года.

— Предпринятые шаги демонстрируют совместные усилия сторон по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия. Мы уверены, что дальнейшее развитие азербайджано-российских отношений, основанное на взаимном уважении, доверии и учете интересов сторон, будет способствовать дальнейшему укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества на благо народов обеих стран, — говорится в заявлении.

Также дипведомства «выразили глубочайшие соболезнования» родственникам погибших в авиакатастрофе.

— Мы еще раз выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе и разделяем боль этой невосполнимой утраты со всеми, кого затронула эта трагедия, — отмечается в совместном заявлении.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря рядом с Актау, когда потерпел крушение пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.

На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.