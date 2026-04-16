    18:30, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Азербайджан и Россия урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL

    Министерства иностранных дел двух стран опубликовали совместное заявление, в котором сообщили о надлежащем урегулировании последствий крушения самолета Embraer 190 близ Актау в декабре 2024 года, включая вопрос выплаты компенсаций, передает агентство Kazinform. 

    Азербайджан и Россия урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL
    Фото: Акимат города Актау

    Стороны пришли к соглашению в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече президентов Азербайджана и России в Душанбе 9 октября 2025 года.

    — Предпринятые шаги демонстрируют совместные усилия сторон по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия. Мы уверены, что дальнейшее развитие азербайджано-российских отношений, основанное на взаимном уважении, доверии и учете интересов сторон, будет способствовать дальнейшему укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества на благо народов обеих стран, — говорится в заявлении. 

    Также дипведомства «выразили глубочайшие соболезнования» родственникам погибших в авиакатастрофе.

    — Мы еще раз выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе и разделяем боль этой невосполнимой утраты со всеми, кого затронула эта трагедия, — отмечается в совместном заявлении. 

    Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря рядом с Актау, когда потерпел крушение пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.

    На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.

    Теги:
    Авиакатастрофа Актау Азербайджан Мировые новости Россия
    Жулдыз Атагельдиева
