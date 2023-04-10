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Азербайджан и Казахстан должны дополнять инфраструктуру друг друга – Ильхам Алиев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Апреля 2023, 19:23
Азербайджан и Казахстан должны дополнять инфраструктуру друг друга – Ильхам Алиев Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил мнение касательно развития двусторонних отношений с Казахстаном в торговой и промышленной сферах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обсуждали активно вопросы, связанные с промышленной кооперацией. С расширением номенклатуры экспортно-импортных операций, в том числе размещение заказов на дальнейшую реализацию экспортно-импортного потенциала», - сказал Ильхам Алиев во время совместного заявления в Астане.

По его мнению, озвученные сегодня цифры по увеличению товарооборота между двумя странами, вполне реальны.

«Мы должны дополнять инфраструктуру друг друга, промышленный потенциал друг друга тем, что мы можем друг другу поставлять, тем самым, увеличивая товарооборот. Сегодня звучали цифры о нашей среднесрочной перспективе выйти на миллиард долларов товарооборота. Я считаю, что это вполне реально, тем более в рамках тех, договоренностей, которые мы достигли. Я думаю, мы к этому выйдем достаточно за короткое время. Главное, что есть общий очень позитивный настрой на укрепление сотрудничества», - добавил Президент Азербайджана.

Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. По итогам переговоров главы двух государств подписали ряд документов.


Президент Казахстана   Инфраструктурные проекты   Азербайджан   Сотрудничество   Токаев Касым-Жомарт  
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