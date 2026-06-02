Азербайджан, Грузия и Турция запустили модернизированную железную дорогу БТК

2 июня в железнодорожно-логистическом комплексе Ахалкалаки (Грузия) состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию модернизированной железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

На мероприятии также присутствовали представители Казахстана, Узбекистана, дипломатического корпуса и международных партнеров региона.

Как сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является совместным стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции, направленным на укрепление транспортной связности между Европой и Азией.

В рамках модернизации был полностью обновлен участок Марабда-Карцахи протяженностью 180 километров. Из них 153 километра железнодорожной линии были реконструированы, а еще 27 километров новой магистрали построены в соответствии с европейскими стандартами.

Ожидается, что после выхода проекта на полную мощность пропускная способность железной дороги достигнет 5 млн тонн грузов в год. Это позволит значительно увеличить объемы транзита по Среднему коридору и усилит позиции региона как одного из ключевых логистических маршрутов Евразии.

Значение БТК существенно возросло на фоне глобальной перестройки торговых цепочек, роста транзита между Китаем и Европой и увеличения роли Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Эксперты отмечают, что запуск модернизированного участка позволит ускорить контейнерные перевозки, снизить нагрузку на альтернативные маршруты и создать дополнительные возможности для экспорта и транзита стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

Обновленная магистраль сокращает транзитное время – доставка грузов из китайского Сиань до границы Турции с Евросоюзом в настоящее время занимает 13-14 дней. Маршрут существенно быстрее морских перевозок и экономически выгоднее авиадоставки.

Завершение проекта стало возможным после подписания протокола двустороннего координационного совета между Азербайджаном и Грузией в ходе визита 18 мая грузинской делегации в Баку.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Грузия возобновляют железнодорожное сообщение спустя 6 лет.

В начале года стороны запустили контейнерный поезд между Поти и Баку.